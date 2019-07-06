Решить проблему с выдачей багажа в Шереметьево обещают под конец летнего сезона

Кардинально решить проблему с выдачей багажа в Шереметьево обещает к 15 августа Минтранс. 6 июля глава ведомства Евгений Дитрих провел совещание в московском аэропорту.

Как сообщает пресс-служба ведомства, Дитрих посетовал на неполноценную проработку всех процессов при передаче функций по обработке багажа от «Аэрофлота» к компании «Шереметьево-Хэндлинг». Недочеты касаются как технологических процессов, так и работы с персоналом.

Чтобы стабилизировать ситуацию, будут перераспределены слоты для авиакомпаний, летающих в Шереметьево. Речь идет о пиковых нагрузках в период с 18 до 20 часов вечера. Это освободит около 1200 мест багажа в терминале D.

Кроме того, ведется перераспределение багажа в терминал E. Это еще порядка 300 мест, проходящих не через терминал D.

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Также, уверяют чиновники, разработаны конкретные мероприятия технического характера для оптимизации работы самой багажной системы. Они повысят пропускную способности багажной системы на 17%. Как ранее писала «Фонтанка», решается вопрос о пополнении штата. На работу примут порядка 400 человек.

Как подчеркнул Евгений Дитрих, до 10 июля Шереметьево проработает и представит утвержденный план мероприятий по стабилизации ситуации.

«Локального улучшения ситуации мы ожидаем к концу июля, кардинального улучшения и стабилизации – до 15 августа», – заявил министр.

Ранее стало известно об увольнении из ООО «Шереметьево хэндлинг» начальников службы обработки багажа и службы перронного обслуживания, а также директора дирекции по обработке багажа и замгенерального директора по обработке багажа и обслуживанию пассажиров. Без гендиректора осталось и само общество. Кадровые решения приняты после прокурорской проверки воздушной гавани.