Капитан перевернувшегося у Джубги «Атолла» перевозил пассажиров без лицензии. На борту вместо 12 человек было 55

У капитана перевернувшегося в Черном море катера не было лицензии на перевозку пассажиров, сообщил 6 июля заместитель южного транспортного прокурора Валерий Козлов.

«Судоводитель не был зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не имел лицензию на перевозку пассажиров морским транспортом», – приводит слова прокурора ТАСС.

Он подтвердил, что основная версия случившегося - перегруз судна, а не отсутствие навыков судоводителя. Утонувший катер находится там же, где затонул. Он не представляет угрозы для судоходства.

По последним данным от Следственного комитета, на борту «Атолла» было не менее 55 человек (ранее сообщалось о 43) при вместимости в 12. Две женщины, 34-х лет и 42-х, погибли. Управлял прогулочным катером житель Краснодарского края 1963 года рождения. Он задержан в рамках уголовного дела о ненадлежащем оказании услуг, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Следствие намерено просить суд об его аресте.

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Напомним, происшествие произошло около шести вечера 5 июля. Судно перевернулось в 100 метрах от поселка Джубга Туапсинского района. По словам разработчика, «Атолл» следовало утилизировать еще пять лет назад. Однако его отремонтировали и надстроили вторую палубу. Жадность владельцев привела к перегрузу, который оказался критичным.