«Это были достойные похороны». Как в Петербурге простились с погибшими в Баренцевом море

Министерство обороны опубликовало видео траурной церемонии, которая прошла в субботу на Серафимовском кладбище. Четырнадцать гидронавтов похоронены с соблюдением воинских ритуалов.

Сообщение о погребении размещено на YouTube-канале военного ведомства 6 июля. На гражданской панихиде присутствовали родственники, друзья и сослуживцы погибших у берегов Североморска моряков. Официальные лица были представлены замминистра обороны Андреем Картаполовым, главкомом ВМФ Николаем Евменовым и командующим ЗВО Александром Журавлевым.

Похороны были организованы в соответствии с уставом вооруженных сил. Он определяет в том числе эскорт к месту погребения, почетный караул у гроба и военный оркестр. Гроб накрывают государственным флагом, а перед ним несут имеющиеся награды. После погребения флаг и награды отдают семье.

В ходе траурной церемонии 6 июля семьям погибших были переданы высшие государственные награды – Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

«Это были достойные похороны», – сказал «Фонтанке» Игорь Курдин. Ему, как председателю Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, приходилось быть устроителем многих похорон, включая погребение погибших на подлодке «Курск» в 2000 году.