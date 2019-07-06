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06.07.2019 19:09
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«Это были достойные похороны». Как в Петербурге простились с погибшими в Баренцевом море

Министерство обороны опубликовало видео траурной церемонии, которая прошла в субботу на Серафимовском кладбище. Четырнадцать гидронавтов похоронены с соблюдением воинских ритуалов.

Сообщение о погребении размещено на YouTube-канале военного ведомства 6 июля. На гражданской панихиде присутствовали родственники, друзья и сослуживцы погибших у берегов Североморска моряков. Официальные лица были представлены замминистра обороны Андреем Картаполовым, главкомом ВМФ Николаем Евменовым и командующим ЗВО Александром Журавлевым.

Похороны были организованы в соответствии с уставом вооруженных сил. Он определяет в том числе эскорт к месту погребения, почетный караул у гроба и военный оркестр. Гроб накрывают государственным флагом, а перед ним несут имеющиеся награды. После погребения флаг и награды отдают семье.

В ходе траурной церемонии 6 июля семьям погибших были переданы высшие государственные награды – Звезды Героя Российской Федерации и Ордена Мужества.

«Это были достойные похороны», – сказал «Фонтанке» Игорь Курдин. Ему, как председателю Санкт-Петербургского клуба моряков-подводников, приходилось быть устроителем многих похорон, включая погребение погибших на подлодке «Курск» в 2000 году.


© Фонтанка.Ру

Справка:

Пожар в Баренцевом море произошел 1 июля. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил, что огонь начал распространяться из аккумуляторного отсека. Объект, где произошла трагедия, секретный. Официально он назван научно-исследовательским глубоководным аппаратом. Из соболезнования командования военной части журналисты узнали, что это была атомная глубоководная станция АС-31 — фактически подводная лодка с характеристиками сверхглубоководного батискафа. В борьбе за живучесть корабля погибли четырнадцать старших офицеров. Указом президента Путина «Золотой Звездой» Героя Российской Федерации посмертно награждены капитаны первого ранга Андрей Воскресенский, Константин Сомов и Денис Опарин, а также капитан второго ранга Дмитрий Соловьев. Десять подводников посмертно награждены орденами Мужества.

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