Избирком «Сампсониевского» потерял документы яблочников. Им отказали в регистрации

Территориальная избирательная комиссия №22 Выборгского района Петербурга отказала в регистрации кандидатам от партии «Яблоко». Причиной стали потерянные муниципальной комиссией документы.

«ТИК 22 отказал яблочникам в регистрации, так как не получил от ИКМО «Сампсониевское» документов о конференции партии»,- рассказали «Фонтанке» несостоявшиеся кандидаты 6 июля.

Ранее по решению городской избирательной комиссии полномочия муниципального избиркома «Сампсониевский» были переданы территориальной избирательной комиссии Выборгского района. Муниципальный избирком пытался это оспорить, но проиграл городской суд. Несмотря на это, у дверей избиркома все это время были так называемые искусственные очереди, а принимали желающих избираться очень медленно. Как писала «Фонтанка», ТИК начал принимать документы у независимых кандидатов лишь 2 июля после звонков из Центризбиркома.