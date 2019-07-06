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Власть
06.07.2019 16:05
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Избирком «Сампсониевского» потерял документы яблочников. Им отказали в регистрации

Территориальная избирательная комиссия №22 Выборгского района Петербурга отказала в регистрации кандидатам от партии «Яблоко». Причиной стали потерянные муниципальной комиссией документы. 

«ТИК 22 отказал яблочникам в регистрации, так как не получил от ИКМО «Сампсониевское» документов о конференции партии»,- рассказали «Фонтанке» несостоявшиеся кандидаты 6 июля. 

Ранее по решению городской избирательной комиссии полномочия муниципального избиркома «Сампсониевский» были переданы территориальной избирательной комиссии Выборгского района. Муниципальный избирком пытался это оспорить, но проиграл городской суд. Несмотря на это, у дверей избиркома все это время были так называемые искусственные очереди, а принимали желающих избираться очень медленно. Как писала «Фонтанка», ТИК начал принимать документы у независимых кандидатов лишь 2 июля после звонков из Центризбиркома.

 

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