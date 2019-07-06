В США придумали план по борьбе с «пагубным влиянием Кремля». В МИД РФ усомнились в адекватности авторов

Агентство США по международному развитию (USAID) представило «Концепцию противодействия пагубному влиянию Кремля». Направления борьбы против «хитрого хищника» изложили тезисно на трёх страницах.

Документ 5 июля опубликован на официальном сайте USAID. Согласно разработанной программе, необходимо сосредоточиться на энергетической и экономической независимости, демократических институтах и законодательстве, а также на независимости СМИ.

Авторы уверены, что Россия «подрывными методами» и дезинформацией пытается ослабить влияние США в мире и разделить Вашингтон с союзниками и партнёрами. Глава USAID Марк Грин, комментируя программу, сравнил Кремль с хитрым хищником с изощрённой тактикой.

В российском внешнеполитическом ведомстве ознакомились с концепцией и засомневались в адекватности авторов. В МИД заявили, что документ написан в духе холодной войны и откровенно направлен на насаждение русофобии в мире.

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«За стремлением посеять страх перед нашей страной, запугиванием мнимым «российским вмешательством» отчетливо прослеживается желание подчинить их (соседние с РФ государства) влиянию США, настроить против России, в том числе для того, чтобы заставить Европу покупать дорогой американский сжиженный газ», – обличили в российском министерстве коммерческий интерес Вашингтона и порывы к глобальному доминированию.

В ведомстве напомнили про позитивную тональность встречи Владимира Путина и Дональда Трампа и заявили, что удручены настроем американских функционеров.