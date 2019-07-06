«Зенит» может обменять Джорджевича на полузащитника «Селтика»

Нападающий футбольного клуба «Зенит» Лука Джорджевич может перейти в шотландский «Селтик».

Как сообщает РИА Новости, в качестве компенсации петербуржцы получат австралийского полузащитника Тома Рогича .

Ранее сообщалось, что «Зенит» может купить Тома Рогича за 11,4 миллиона долларов. В минувшем сезоне Рогич провел 35 матчей в составе шотландского «Селтика», забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич играет за сборную Австралии.

Лука Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году, но закрепиться в основе сине-бело-голубых у него так и не получилось. За шесть последующих лет черногорский нападающий играл на условиях аренды в «Твенте» (Голландия), «Йонг Твенте» (Голландия), «Сампдория» (Италия), «Понферрадине» (Испания) и тульском «Арсенале».

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Сегодня утром издание «Бизнес Online» писало, что Лука Джорджевич может перейти в казанский «Рубин».