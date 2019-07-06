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Происшествия
06.07.2019 15:21
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Под Гатчиной опустошили почтовый сейф. В краже чужих пенсий заподозрили начальницу отделения

Начальницу почтового отделения деревни Сяськелево (Гатчинский район Ленобласти) подозревают в краже денег из казенного сейфа.  

Как сообщает 6 июля издание 47news, пустой сейф на сельской почте обнаружили утром 3 июля. Оттуда пропало более 80 тысяч рублей, предназначавшихся для выплаты пенсий. В настоящий момент следствие считает, что средства похитила 33-летняя начальница этого отделения. Женщина работает на почтовое ведомство уже 15 лет, ранее к ней претензий не было. 

Подозреваемая задержана на двое суток. 

 

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