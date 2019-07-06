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Власть
06.07.2019 14:42
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Кавээнщика - в сенаторы. Врио главы Калмыкии хочет отправить в Совфед Сангаджи Тарбаева из «Сборной РУДН»

Бывший кавээнщик может стать российским сенатором. Врио главы Калмыкии хочет выдвинуть в Совет Федерации от региона экс-капитана команды КВН «Сборная РУДН» Сангаджи Тарбаева.

По информации РБК, Тарбаев заявлен первым в тройке кандидатов в сенаторы от Калмыкии, которых предложит единоросс Бату Хасиков  в случае избрания на пост главы региона. Выборы нового главы Калмыкии пройдут 8 сентября.

Сам Сангаджи Тарбаев подтвердил, что получил предложение стать сенатором, но оговорился, что «еще нужно пройти согласование».

39-летний Бату Хасиков – спортсмен-кикбоксер, многократный чемпион мира среди профессионалов. Советник руководителя Федерального агентства по делам молодёжи (2017—2019). Ранее сам представлял Калмыкию в Совете Федерации. Был депутатом Народного Хурала республики. Сейчас – врио главы субъекта. 

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37-летний Сангаджи Тарбаев — медиаменеджер и общественный деятель. Продюсер в промоутерской компании Бату Хасикова Fight Nights Global. Россиянам известен, прежде всего, как капитан команды КВН «Сборная РУДН».

Напомним, коллега Тарбаева по КВН Владимир Зеленский стал президентом Украины. 

 

 

 

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