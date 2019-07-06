Bloomberg узнал о новом источнике риска у разбившейся в Эфиопии модели Boeing

Европейский авиационный регулятор (EASA) предъявил корпорации Boeing список из пяти проблем, устранение которых позволит модели 737 MAX вернуться в небо. В перечень добавили оборудование, ранее не вызывавшее тревог.

Как пишет Bloomberg 6 июля, четыре пункта из списка связаны с системой обучения пилотов и обновлением программного обеспечения, над которым сейчас работает корпорация. Источник издания уточняет, что новшеством стала пятая вероятная проблема – работа автопилота, которая ещё не упоминалась применительно к 737 MAX.

Как полагают в EASA, есть риск, что при чрезвычайной ситуации автопилот не отключится. Если пилоты не смогут своевременно перейти на ручное управление, то безопасность пассажиров может быть под угрозой.

Список возможных неполадок направлен также в Федеральное управление гражданской авиации США (FAA). Собеседник Bloomberg, знакомый с работой FAA, уточнил, что обозначенные европейцами проблемы совпадают с теми, которые нашли американские специалисты.

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Полёты Boeing 737 Max приостановили по всему миру после двух авиакатастроф. В компании выделили 100 млн долларов на компенсации погибшим.