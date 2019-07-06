Свободу истязателю. Правоохранители полгода ехали к петербуржцу, устроившему ад дочери и бывшей жене, и отпустили его после беседы

В Петербурге возбуждено уголовное дело по истязанию несовершеннолетней. С момента обращения в полицию по поводу распускающего руки отца прошло без недели полгода. С ним поговорили и отпустили.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, дело по статье 117 УК «Истязание в отношении двух лиц» возбуждено два дня назад Следственным комитетом Приморского района. Подозреваемым признан житель улицы Оптиков Сергей Третьяков. По версии следствия, он систематически избивал дочь-десятиклассницу и бывшую супругу, работающую школьным учителем, причиняя им физические и психологические страдания.

По данным нашего издания, заявление на Третьякова поступило в полицию Приморского района еще 11 января 2019 года. В этот день подозреваемый отмечал 44-летие.

Статья 117 УК предусматривает наказание от трех до семи лет лишения свободы. Третьякову избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.

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В Следственном комитете и полиции не могут не знать, что петербуржца можно считать специалистом в бытовом насилии. Из-за сложных финансовых условий женщина и дочь вынуждены жить с Третьяковым в одной квартире. Развелась пара несколько лет назад, экс-супруга подала на алименты. Мужчина должен выплачивать ребенку около 10 тысяч рублей в месяц. В сентябре 2018 года мировой судья 174-го участка назначила петербуржцу наказание в виде 40 часов обязательных работ по статье 5.35 КоАП за неисполнение обязанностей по содержанию ребенка – он месяцами не платил алименты.

Третьяков с наказанием не согласился и подал жалобу в Приморский районный суд. На заседание он не явился, по телефону сослался на заболевание. Бывшая его супруга в суд пришла и пояснила, что, когда утром выходила из дома, Третьяков спал на кухне на полу и был пьян, так как работает по графику трое через трое. Женщина также уточнила, что неоднократно просила экс-мужа заплатить алименты, долг по которым превышал 50 тысяч рублей, на что тот отвечал: «Дочь не заслужила, а потому ничего не получит».

В 2018 году мировые судьи вынесли Третьякову три приговора по однотипным делам – об угрозе убийством. Из опубликованных решений следует, что он терроризовал бывшую жену и дочь, не только избивая их, но и сдавливая шею. В 2017 году его дважды привлекали к административной ответственности по статье 6.1.1 КоАП «Побои».