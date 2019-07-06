Арестованный помощник Цуканова попросил о дробном питании в «Лефортово»
Арестованный по делу о госизмене помощник уральского полпреда оказался в камере без горячей воды и телевизора. Но больше Александра Воробьева беспокоит схема питания.
О первых сутках чиновника в «Лефортово» 6 июля сообщает Znak.com. Как рассказал изданию ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, в карантинной камере, куда сначала попал 39-летний Воробьев, нет горячей воды и сломан телевизор. На первый под арестом ужин помощник полпреда получил картофельное пюре и рыбу. На это меню фигурант дела о госизмене не жалуется, но попросил о дробном питании по состоянию здоровья.
«Мы рекомендовали взять на контроль состояние его здоровья, вывезти на прием к медику для назначения необходимой диеты и медицинских препаратов», — заявил правозащитник.
Ранее в уральском полпредстве назвали Александра Воробьева «предателем» и анонсировали кадровое решение, которое будет принято в ближайший рабочий день.
Справка:
5 июля на закрытом заседании Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева на два месяца. Его подозревают в государственной измене. Чиновнику грозит до 20 лет колонии.
СМИ сообщали о том, что при обыске у фигуранта якобы нашли польский паспорт и записывающую аппаратуру. Как утверждают силовики в Екатеринбурге, задержание стало для них сюрпризом: они не были посвящены в тему и никак не участвовали в разработке Воробьева.
39-летний Воробьев несколько лет работал с полпредом Николаем Цукановым, считался близким к нему человеком. Некоторое время назад чиновник защитил диссертацию по уголовному праву, посвященную борьбе с коррупцией.