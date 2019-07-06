Арестованный помощник Цуканова попросил о дробном питании в «Лефортово»

Арестованный по делу о госизмене помощник уральского полпреда оказался в камере без горячей воды и телевизора. Но больше Александра Воробьева беспокоит схема питания.

О первых сутках чиновника в «Лефортово» 6 июля сообщает Znak.com. Как рассказал изданию ответственный секретарь ОНК Москвы Иван Мельников, в карантинной камере, куда сначала попал 39-летний Воробьев, нет горячей воды и сломан телевизор. На первый под арестом ужин помощник полпреда получил картофельное пюре и рыбу. На это меню фигурант дела о госизмене не жалуется, но попросил о дробном питании по состоянию здоровья.

«Мы рекомендовали взять на контроль состояние его здоровья, вывезти на прием к медику для назначения необходимой диеты и медицинских препаратов», — заявил правозащитник.

Ранее в уральском полпредстве назвали Александра Воробьева «предателем» и анонсировали кадровое решение, которое будет принято в ближайший рабочий день.