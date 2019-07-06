За жестокое нападение на продавщицу задержан молодой петербуржец. Он надел жертве пакет на голову и душил ее проводом

20 тысяч рублей, с боем вынутые из кассы продуктового магазина в Невском районе Петербурга, не помогли преступнику в исчезновении. Подозреваемого нашли через три дня в том же районе. Как выяснилось, свирепостью он мог компенсировать неопытность.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, накануне оперативники уголовного розыска задержали 23-летнего жителя квартиры на улице Новосёлов, 5. По версии следствия, в ночь на 3 июля он наведался в круглосуточный магазин продуктов, расположенный примерно в часе пешей прогулки от дома – на проспекте Большевиков, 9, и вышел оттуда, разбогатев на 20 тысяч рублей.

По словам продавщицы, преступник прихватил и её телефон, купленный ещё в родном Узбекистане. Путь к кассе прокладывал безжалостно. Пострадавшая рассказала про удар бутылкой по голове, приставленный к шее нож, надетый на голову пакет и удушение проводом от весов.

Возбуждено уголовное дело о разбое. Похищенное нашли в квартире у подозреваемого. Сам он задержан на двое суток. Как показала проверка, в прошлом проблем с уголовным законодательством молодой человек не имел.