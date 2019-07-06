Правительство готовится выделить деньги на российского конкурента «Википедии»

Издательство «Большая Российская энциклопедия» получит бюджетные деньги на создание российского конкурента «Википедии».

Как сообщает 6 июля РБК, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций разработало законопроект о выделении субсидий на создание и работу «общенационального интерактивного энциклопедического портала». Документ уже выложен на портале проектов нормативных правовых актов. Законопроект должен распространяться на все «правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года».

Суммы, выделяемые на создание российского аналога «Википедии», должны укладываться в лимиты Роспечати. Издательству «Большая Российская энциклопедия» предстоит на бюджетные средства арендовать помещения, платить зарплату создателям ресурса, а потом оплачивать саму деятельность платформы. Средства, в частности, пойдут на оплату подписки на справочную, техническую и другую «необходимую для осуществления деятельности» литературу, периодические издания и платные интернет-ресурсы, на съемки в музеях, театрах и других учреждениях культуры, а также на использование архивных материалов. Пойдет госсубсидия и на разработку программного обеспечения. При этом общей суммы в документе нет.

Напомним, в 2016 году на тот момент директор Российской национальной библиотеки в Петербурге Александр Вислый заявлял, что создаваемый ресурс станет электронным аналогом Большой российской энциклопедии и отечественным «конкурентом «Википедии». Тогда же премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил рабочую группу из 21 человека для создания российской интернет-энциклопедии. В группу, в частности, вошли первый заместитель главы аппарата правительства Сергей Приходько и замминистра связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.