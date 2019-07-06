«Трудно делать прогнозы». Как Путин второе десятилетие говорит о своем президенстве

Президент России не готов делиться планами на 2024 год, когда истечёт четвёртый срок его полномочий в качестве главы государства. «Трудно делать прогнозы», - на минувшей неделе ответил Путин итальянской прессе о своей дальнейшей роли в будущем РФ. «Фонтанка» напоминает, как Путин отвечает на такие вопросы уже второе десятилетие.

фото: Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Вы намерены уйти из политики в 2024 году? Логичный для главы европейской президентской республики вопрос, чей срок полномочий истекает как раз в 2024 году, Владимиру Путину задали итальянские журналисты накануне его визита в эту страну ЕС. Российский лидер отметил, «трудно делать прогнозы».



«Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь», – ответил Владимир Путин.



Путина спрашивали про продление его президентской власти неоднократно, чуть ли ни с момента его первого избрания в 2000 году. «Фонтанка» напоминает, как менялись ответы Владимира Путина.



1. Третья «Прямая линия с Президентом России», 18 декабря 2003 года.



Жительница Краснодара: Вы до сих пор нигде не заявляли публично, собираетесь ли выставлять свою кандидатуру на президентские выборы, ну или отвечали на этот вопрос довольно уклончиво. Не могли бы вы сейчас рассказать о ваших планах, будете ли вы баллотироваться на второй срок?

Путин: Я планировал сделать это заявление в ближайшие дни, поскольку официальная кампания только началась. Знаю, что вопросов таких много. Мой ответ утвердительный: да, буду баллотироваться и в ближайшее время, повторяю, сделаю официальное заявление по этому поводу.

Вопрос (Путин читает его себе сам): Как вы относитесь к возможности увеличения срока президентских полномочий и к возможности избираться на этот пост три и более раз?

Ответ: Я отношусь к этому отрицательно (В 2008 году были внесены поправки в Конституцию, которые увеличили срок полномочий президента до 6 лет, начиная с 2012-го года – прим.ред.).

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Вопрос (Путин читает его себе сам): Неужели вы собираетесь оставить пост через четыре года?

Ответ: Во?первых, нужно еще дожить до марта 2004-го. И только после этого можно говорить о следующих выборах 2008 года. Но уже сейчас могу сказать: я против того, чтобы кто бы то ни было, какими бы благими соображениями он ни руководствовался, нарушал Конституцию нашей страны.

2. Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов, 23 декабря 2004 года.



Маргарита Симоньян, телеканал «Россия»: Владимир Владимирович, вам осталось работать президентом три года с небольшим. Какие у вас планы потом? Вы уже думали об этом? И вот, например, не хотели ли бы вы баллотироваться в 2012 году?

Путин: Почему не в 2016-м? Я еще, надеюсь, в форме буду.

Симонян: И в 2016-м.

Путин: Нет, вы знаете, я, конечно, во-первых, думаю о том, как мне построить свою личную жизнь, собственную жизнь за рубежом 2008 года. Но о возможности баллотироваться на такую высокую должность, как президент Российской Федерации, в 2012, 2016 году, либо совсем уже дальше – конечно, сейчас я об этом не думаю. Но думаю о том, как мы пройдем рубеж 2008 года. Это серьезный рубеж для страны. Нужно будет сделать все для того, чтобы должным демократическим образом организовать выборы президента РФ.



3. «Прямая линия с Президентом России», 27 сентября 2005 года.

Гуськов Игорь, 36 лет, Ульяновск: За последнее время вы единственный руководитель, при котором страна стала стабильно развиваться. После 2008 года по-прежнему хотелось бы быть уверенным в завтрашнем дне, жить в прекрасном и стабильном обществе, иметь сильного и умного президента. И я это говорю не ради лести, таковы реалии. Может быть, стоит провести референдум о третьем президентском сроке? И хотелось бы узнать ваше мнение по этому поводу.

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Путин: Я свою задачу в этом смысле вижу не в том, чтобы вечно сидеть в Кремле и чтобы, знаете, на экранах телевизоров и по первой, и по второй, и по третьей программам все время показывали одну и ту же физиономию, а в конце директор ФСБ говорил: «Крутите на первые три канала», – я свою задачу вижу в том, чтобы создать условия для развития страны на длительную перспективу, с тем, чтобы к руководству страной пришли молодые, грамотные, эффективные управленцы. Поэтому никаких резких изменений в законодательство, прежде всего в Конституцию Российской Федерации, вносить считаю нецелесообразным. Ну а что касается меня лично, то, как военные люди говорят, я свое место в строю найду.

4. «Прямая линия с Президентом России», 25 октября 2006 года.



Водитель Аркадий: Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы после 2008 года уходите. Что будет с нами и со страной после 2008 года?

Путин: Аркадий, думаю, что все будет хорошо, даже уверен в этом. Более того, по моему глубокому убеждению, Россия вступает в совершенно новый этап своего развития – этап устойчивого роста экономики и решения на этой базе социальных задач, главная из которых заключается в том, чтобы устранить дисбаланс между теми людьми, которые у нас живут очень хорошо и получают огромные доходы, и теми нашими гражданами, которые живут еще пока очень бедно. Вот этот разрыв между доходами мы можем, должны и будем сокращать. Мы не сможем этого сделать, если не будем развивать нашу политическую систему, основанную на демократических принципах. И это тоже одна из важнейших задач будущего. Она и сейчас решается, и в будущем мы можем, должны ее решать и будем ее решать.

Что касается меня, то, я говорил: Конституция – даже несмотря на то, что мне моя работа нравится, – Конституция не дает мне права баллотироваться третий раз подряд. Но, даже утратив властные полномочия и рычаги президентской власти, я думаю, что, не подгоняя основной закон под свои личные интересы, мне удастся сохранить самое главное, чем должен дорожить человек, который занимается политикой, – ваше доверие. И, используя это, мы с вами сможем влиять на жизнь в нашей стране и на то, чтобы гарантировать ее развитие поступательным образом с тем, чтобы оказывать влияние на то, что происходит в России.

5. Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов, 31 января 2006 года.



Вероника Романенкова, «ИТАР-ТАСС»: Прошло два месяца с момента последних изменений в правительстве и администрации. Как вы оцениваете работу новых назначенцев и кабинета Фрадкова в целом? Можно ли назвать это началом подготовки к выборам 2008 года? И у вас самого есть предложения по поводу будущего места работы? Может быть, вы переедете в Санкт-Петербург, куда собирается Конституционный суд?

В.Путин: Вы меня ссылаете уже?

В.Романенкова: Нет.

Путин: …что касается выборов, то думаю, что об этом не следует говорить часто. Конечно, всегда нужно об этом думать в условиях любой демократической страны, но правительство Российской Федерации должно думать о результатах деятельности, которые отражаются на жизненном уровне наших граждан, оно должно быть минимально политизировано. Работать надо как следует, а не думать о выборах, и кто какие места там потом займет.



6. Пресс-конференция для российских и иностранных журналистов, 1 февраля 2007 года.



Андрей Колесников, «Коммерсант»: Захотите ли вы когда-нибудь вернуться в большую политику? Я понимаю, что, наверное, есть некоторые соблазны сказать сразу, что вы из нее никуда пока не уходите, и это будет, мягко говоря, правдой, но мне кажется, что вы можете себе позволить быть искренним.

Путин: Я могу себе позволить быть искренним, поэтому скажу, что я никуда не ухожу пока. Это так. Во-первых, прикиньте: выборы президента Российской Федерации должны состояться, если мне не изменяет память, где-то в начале марта 2008 года. А после этого еще какое-то время, месяца два или три, – на передачу полномочий и прочее. То есть это где-то будет в мае 2008 года. Что вы меня раньше времени выпихиваете-то? (Смех в зале.) Я и сам уйду, не спешите… …органы власти должны быть сформированы соответствующим образом в конце 2007-го и в начале 2008 года. Конечно, я думаю над этим. Но что бы я об этом ни думал и что бы я ни делал, – и это не пустая фраза – действительно, ведь, в конечном счете, – выбор за гражданами России.

Наталья Меликова, «Независимая газета»: В Шанхае вы сказали или, может быть, пошутили, что создадите оппозиционную партию и, может быть, ее возглавите. Если это не шутка или, наоборот, если это шутка, то кем вы видите себя после 2008 года?

Путин: Вы меня затюкали просто – кем я себя вижу? Человеком я себя вижу, прежде всего.

7. Шестая «Прямая линия с Президентом России». 18 октября 2007 года.

Путин: В 2007 году и в 2008 году нам предстоят выборы и в парламент, и президента. И здесь, в Кремле, будет другой человек. В этих условиях крайне важным является сохранить стабильный курс развития нашего государства, сохранить преемственность в реализации тех решений, которые были приняты в последнее время.



8. Встреча с представителями парламентских партий, которые предложили в качестве своего кандидата на президентский пост кандидатуру вице-премьера Дмитрия Медведева, 10 декабря 2007 года.



Путин: Заниматься такими делами в преддверии Нового года не самое приятное дело, но жизнь идет своим чередом, и закон требует от нас начала этой президентской кампании… …Всё это говорит о том, что у нас с вами есть шанс сформировать устойчивую власть в РФ после мартовских выборов 2008 года – и не просто устойчивую власть, а власть, которая будет проводить тот курс, который приносил положительные результаты на протяжении последних восьми лет. Что касается кандидатуры Дмитрия Анатольевича Медведева, то могу сказать, что знаком с ним более 17 лет, мы очень близко с ним работали все эти годы, и я целиком и полностью поддерживаю этот выбор.



9. «Ежегодная большая пресс-конференция», 14 февраля 2008 года.



Путин про «преемника», кандидата Дмитрия Медведева: Уверен, что это будет хороший президент, достойный президент и эффективный руководитель. И, кроме всего прочего, я ему доверяю, просто я ему доверяю. Как я говорил на съезде «Единой России», такому человеку не стыдно и не страшно передать основные рычаги управления страной.



Татьяна Иванова, телекомпания «Кремль», Нижний Новгород: Сейчас у кандидата Медведева есть сайт, он так и называется: «Медведев.2008».

Путин: Что у него есть?

Иванова: Предвыборный сайт. Вчера, копаясь в Интернете, я обнаружила, что есть, оказывается, сайт «Путин.2012». Собственно, знаете ли вы о его существовании и как вообще относитесь к тому, что ваше имя используют, потому что на сайте о вас на самом деле ни строчки?

Путин: Примазываются. Я об этом ничего не знаю, но запретить не могу и не собираюсь этого делать. Пусть упражняются дальше.

10. «Разговор с Владимиром Путиным», 4 декабря 2008 года.



Путин (отвечая на вопрос об увеличении срока полномочий президента РФ с 4 до 6 лет): Что касается увеличения сроков, то это в известной степени дело вкусов. Для такой огромной страны, как Россия, я считаю это обоснованным. Ну, шесть лет для президента в такой сложной по национальному составу стране – это вполне обоснованно. Если иметь в виду, что в соседней с нами небольшой Финляндии как раз президент и работает шесть лет.



11. «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение», 3 декабря 2009 года.

Андрей Куриков, студент Санкт-Петербургского горного института: Планируете ли вы участвовать в избирательной кампании президента в 2012 году?

Путин: А вы?

Куриков: Я нет.

Путин: Я подумаю. Времени еще достаточно. Мне думается, что каждый из нас на своем месте должен сегодня исполнять свой долг, работать эффективно. В зависимости от того, как будет складываться ситуация в экономике, в социальной сфере, будут приниматься соответствующие решения по выборной кампании 2012 года. Но сегодня еще только 2009-й. Самой большой ошибкой было бы подчинить текущую работу интересам будущих предвыборных кампаний. Это касается и регионального уровня, и муниципального, и федерального. Как только человек начинает задумываться о рейтингах, о которых здесь сейчас говорили, о том, как он должен был бы поступить в интересах своей будущей избирательной кампании, он сразу будет чувствовать себя связанным по рукам и ногам и не сможет принимать, может быть, не всегда приятные, но необходимые для экономики и в конечном счете для людей решения.

12. Съезд партии «Единая Россия», 24 сентября 2011 года.



Президент Медведев: … было бы правильно, чтобы съезд поддержал кандидатуру председателя партии Владимира Путина на должность президента страны. (Овации, участники съезда встали).



Премьер Путин: …хочу вам высказать слова благодарности за положительную реакцию на предложение баллотироваться мне в качестве президента – для меня это огромная честь! Спасибо. Всё это чрезвычайно важные этапы создания базовых условий для политической стабильности в России, без которой мы не сможем с вами ни поступательно развивать экономику, ни обеспечить повышение уровня благосостояния наших граждан, но первый шаг на этом пути – это, как мы с вами говорили, выборы Государственной Думы. Уверен, что «Единая Россия» победит, и, опираясь на общенародную поддержку, Дмитрий Анатольевич сможет создать новую, эффективно функционирующую, молодую, энергичную, управленческую команду, возглавит правительство Российской Федерации, для того чтобы продолжить работу по модернизации всех сторон нашей жизни (Дмитрий Медведев занял пост премьер-министра 8 мая 2012 года и с тех пор его не покидал – прим.ред.).



13. «Большая пресс-конференция Владимира Путина», 18 декабря 2014 года.



Александр Коляндр, «Wall street Journal»: Приняли ли Вы уже решение о том, будете ли вы баллотироваться на следующий срок, и будет ли это решение зависеть от курса рубля и экономики?

Путин: Это зависит от общих результатов работы в стране и на президентском, и на правительственном уровне, и на уровне Центрального банка. Решение о президентских выборах 2018 года принимать рано кому бы то ни было. Надо настойчиво работать в интересах граждан Российской Федерации. А по результатам и по настроениям в обществе можно будет сделать вывод о том, кому идти на выборы в 2018 году. Ответственность за всё, что происходит в стране, всегда лежит на главе государства и дальше по ранжиру вниз. И от этой ответственности я никогда не уклонялся и уклоняться не собираюсь.

14. «Прямая линия с Владимиром Путиным», 14 апреля 2016 года.



Олег Красов, Симферополь: Владимир Владимирович, можете ли вы пообещать крымчанам, что будете баллотироваться в президенты в 2018 году?

Путин: Спасибо большое за вопрос, но, мне кажется, об этом рано говорить. Я в таких ситуациях говорю одно и то же и хочу это повторить ещё раз: нам сейчас нужно думать не о том, где и как мы будем работать в будущем – нужно думать о том, как оправдать доверие людей сегодня, как добиться тех целей, которые мы перед собой ставим, [исполнения] тех обещаний, которые мы сделали. А в зависимости от того, как будет складываться ситуация и как будет идти работа, будут приняты соответствующие решения.

15. «Большая пресс-конференция Владимира Путина», 23 декабря 2016 года.



Нэйтан Ходж, «Wall street Journal»: Возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента?

Путин: Какой страны? (Аплодисменты. Смех в зале.)

Ходж: Российской Федерации.

Путин: Сразу скажу: возможно, но нецелесообразно.

Андрей Колесников, газета «Коммерсант»: Почему вы обязательно должны в 2018 году снова стать президентом России? И как бы вы ответили на вопрос: почему вы не должны стать президентом России ни в коем случае?

Путин: Он провокатор какой-то.

Колесников: Как обычно.

Путин: Всё время этим занимается. Это покушение с негодными средствами. Ответ будет стандартным. Время созреет, я буду смотреть на то, что происходит в стране, в мире. И исходя из того, что мы сделали, исходя из того, что мы можем сделать, как мы должны делать, будет принято решение и об участии моём или неучастии в будущих выборах президента Российской Федерации.

16. Посещение Горьковского автомобильного завода. 6 декабря 2017 года.



Рабочий завода ГАЗ Баранов: Сегодня на форуме добровольцев вас спросили о том, будете ли вы выдвигать свою кандидатуру на выборы президента. И вы ответили, что если вас народ поддержит, то да, будете. Так вот, сегодня в этом зале все без исключения вас поддерживают. Владимир Владимирович, сделайте же нам подарок – огласите своё решение. Ведь мы – за вас, ГАЗ за вас!

Путин: Спасибо. Спасибо большое. Действительно, лучшего места и лучшего повода для объявления об этом, наверное, нет. Спасибо вам за поддержку. Я буду выдвигать свою кандидатуру на должность президента Российской Федерации.

17. «Большая пресс-конференция Владимира Путина», 14 декабря 2017 года.

Сюй Цзинцзюнь: В марте 2018 года в России состоятся президентские выборы. Как вы думаете, насколько их исход повлияет на российско-китайские отношения, или всё-таки наше стратегическое партнёрство выше сиюминутной политической конъюнктуры в наших странах?



Путин: …то касается выборов в России, то у меня есть полная уверенность в том, что развитие отношений с Китаем имеет в России общенациональный консенсус. И вне зависимости ни от каких исходов выборной кампании, Россия и Китай будут оставаться именно стратегическими партнёрами на длительную историческую перспективу.



18. «Прямая Линия с Владимиром Путиным», 20 июня 2019 года.



Александр Кузнецов, Челябинск: Вам не надоело быть президентом?»

Путин: Нет, иначе я бы не стал баллотироваться на этот срок.

19. Интервью газете «Коррьере делла Сера», 4 июля 2019 года.

Вопрос: Задумываетесь ли вы о России после Путина с 2024 года? Вы намерены уйти из политики или, как считают многие, останетесь в другом качестве?

Путин: Об этом пока рано говорить. Впереди ещё пять лет напряжённой работы. И при такой стремительной динамике, которую мы сейчас наблюдаем в мире, трудно делать прогнозы. Поверьте, сейчас мне есть чем заняться, в том качестве, в котором нахожусь.

Николай Нелюбин, специально для «Фонтанки.ру»