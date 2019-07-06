В Петербурге после общения с бабушкой школьная выпускница уединилась с аптечкой

В Петербурге врачи приводят в чувство шестнадцатилетнюю выпускницу. Полусмертельный эксперимент со смесью таблеток случился после рекомендаций бабушки по поступлению в вуз.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, накануне поздно вечером в детскую горбольницу на Бухарестской улице с тяжелым отравлением медикаментами доставили вчерашнюю школьницу. Девушка живет в квартире на Кременчугской улице. Последние дни она была занята выбором университета.

Самое деятельное участие в судьбе школьницы решила принять бабушка. Видимо, была она энергична и неуступчива. Мысль на аптечку девушку натолкнула безысходность, иного способа вырваться из цепкого плена бабушкиных советов и наущений она уже не видела.

В больницу выпускница доставлена в тяжелом состоянии.