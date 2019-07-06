Футболисты «Зенита» Джорджевич и Мак могут перейти в «Рубин»

Полузащитник петербургского «Зенита» Роберт Мак и нападающий Лука Джорджевич могут перейти в «Рубин».

Как сообщает 6 июля «Бизнес Online», казанцы изучали возможность аренды черногорского форварда. Сам Джорджевич хочет остаться в «Арсенале», в котором провел прошлый сезон и вышел с тульским клубом в Лигу Европы.

24-летний Джорджевич в 27 играх забил за «Арсенал» 9 голов и отдал 6 результативных передач.

В составе «Зенита» 28-летний Мак в сезоне-2018/19 в 35 матчах забил 6 голов и отдал 5 результативных передач.

Ранее стало известно, что нападающий «Оренбурга» Алексей Сутормин всё-таки перейдет в «Зенит», несмотря на ранее объявленный трансфер в «Рубин». При оформление сделки были допущены нарушения (человек, подписавший бумаги не имел на это права). В итоге трансфер в казанский клуб не был официально зарегистрирован.