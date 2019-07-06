15 картин и десять лет в розыске. Полиция вспомнила про похитительницу полотен с улицы Орбели и добавила ей эпизод

В изоляторе на улице Академика Лебедева уже год находится под стражей Татьяна Гулынина, которую считают причастной к хищению 15 картин у гражданки Финляндии Айле Кукконен в 2007 году. Пока она сидит за решеткой, ей добавили мошенничество с арендой помещения почти на 700 тысяч рублей.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, Гулынину нашли в Череповце в апреле 2018 года. Десять лет она находилась в федеральном розыске, а из-за безуспешных попыток ее найти расследование дела о хищении 15 полотен известных художников было приостановлено.

Ранее наше издание сообщало: Айла Кукконен привезла полотна в Петербург в 2007 году для продажи, картины лежали в квартире на улице Орбели, Гулынина вызвалась найти покупателей. Но прежде чем они были атрибутированы, то есть получили заключение о подлинности, произведения искусства пропали, вместе с помощницей. В списке в основном русские художники, в том числе Малевич, Тышлер, Кандауров, Калам, Сарьян и Лисовский. Две абстракции Александра Родченко все же успели побывать под лупами искусствоведов, однако эксперты разошлись во мнениях. В Русском музее их сочли подделкой, а в Эрмитаже, уже после возбуждения уголовного дела о мошенничестве, подтвердили принадлежность кисти конструктивиста.

Наибольший интерес среди пропажи представляет «Поклонение пастухов» француза Антуана Куапеля. Полотно прошло экспертизу задолго до его попадания в криминальные сводки, заказывали ее в компании «Лукойл» в 1999 году, когда нефтяная компания решила собрать коллекцию живописи и заключила соответствующий договор с Эрмитажем. Правда, как писала «Фонтанка», нефтяников интересовали отечественные художники, француз мог попасть в список из-за дружбы ответственного за коллекцию с Кукконен.

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Стоимость похищенных произведений, которую десять лет назад называли собеседники «Фонтанки», в материалах дела к 6 июля 2019 года существенно снизилась. Если раньше только Куапеля оценивали чуть ли не в 30 млн рублей, то сейчас следствие определяет общую сумму ущерба в 8,5 млн.

Гулынина была арестована Куйбышевским районным судом в апреле 2018 года, последний раз меру пресечения ей продлили в начале июня этого года. Пока она сидит в изоляторе, к мошенничеству с картинами добавился ещё один эпизод – на Коломенской улице во дворе 42 дома весной 2008 года она якобы предложила петербуржцу помочь с оформлением документов для аренды нежилого помещения. Потерпевший отдал ей 698 тысяч рублей, после чего Гулынина исчезла.