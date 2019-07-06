Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+16°C
/ Завтра: +18
$ 63.58р
71.66р
14:02 06.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
06.07.2019 12:34
Печать

«Во все тяжкие-2». Петербургский химик открыл собственное производство психотропа

В Петербурге задержали местного Уолтера Уайта – живое воплощение кинематографического образа химика, открывшего собственное производство психотропных веществ. При обысках полиция выносила запрещенное ведрами.

Как стало известно «Фонтанке» 6 июля, сотрудники управления по незаконному обороту наркотиков ГУ МВД провели серию неотложных обысков в Колпино. В квартирах на бульваре Трудящихся и улице Труда они нашли оборудованные по последнему слову лаборатории.

В изготовлении психотропного вещества в промышленных масштабах подозревается 25-летний химик Сергей Осокин. Он живет там же, в Колпино.

При обысках полицейские нашли пакеты с готовым порошком, еще влажные и не совсем готовые к продаже и употреблению «полуфабрикаты», ведра с веществом, бутылки с реактивами, фольгу, битые ртутные градусники, лабораторную посуду, весы.

Реклама

Статья 228.1 УК предусматривает до двадцати лет лишения свободы. Осокин арестован.

Американский сериал «Во все тяжкие» рассказывает о школьном учителе химии Уолтере Уайте, наладившем собственное производство психотропного вещества, чтобы обеспечить семье безбедное существование после своей смерти.

 

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор