Полиция раскрыла смертельный налёт на квартиру на Мечникова. Рецидивистов приманило наследство, но куш не впечатлил

После разбойного нападения на квартиру в Калининском районе Петербурга оперативники уголовного розыска вышли на рецидивистов с опытом. Забитый костылём хозяин стал не первым, кто не пережил внимания налетчиков.

Как стало известно «Фонтанке», 5 июля в отдел полиции доставили семь человек. Единственной, кому процедура была незнакома, оказалась женщина 37 лет. По версии следствия, она и ещё двое передали преступникам ключи от квартиры на проспекте Мечникова. Все трое по делу проходят в качестве свидетелей.

Наводчиком считается 47-летний житель Приморского района, судимый за хулиганство, разбой, убийство. Непосредственных исполнителей оперативники нашли на Паровозной улице, 26, в посёлке Сергиево. Первый к 37 годам не раз попадался на краже, мошенничестве, привлекался за причинение смерти по неосторожности. Второй – на 16 лет старше, разбойное нападение ему также не в новинку.

Мотивом считается охота за наследством, которое досталось жителю квартиры на Мечникова от бабушки. По версии следствия, 22 июня оба жителя Сергиево проникли к нему в дом, связали находившихся там женщин и костылём забили хозяина. Добычей стали 130 тысяч рублей, избитый наследник скончался.

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Подозреваемые в нападении, а также их водитель задержаны на двое суток. Предполагаемый наводчик отпущен под подписку о невыезде. Уголовное дело возбуждено по статьям о разбое и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем смерть по неосторожности.