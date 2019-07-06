«Мы замолкаем, глядя в небеса». На Серафимовском кладбище похоронили погибших в Арктике подводников

В Петербурге простились с гидронавтами, которые погибли в пожаре на глубоководном аппарате во время похода в Баренцевом море. Четырнадцать офицеров ВМФ похоронили напротив мемориала «Курску».

Траурная церемония прошла на Серафимовском кладбище 6 июля. По решению родных, мероприятие было закрыто от прессы. К месту захоронения допускали только близких родственников, друзей и сослуживцев погибших. Прилегающая к «Курску» территория была оцеплена полицией и Росгвардией.

Церемонию провели в соответствии с уставом Вооруженных сил России. Согласно ему, гроб укрывается триколором, а на крышке крепится головной убор или – в случае с офицерами ВМФ – скрещённые кортик и ножны.

Во время исполнения государственного гимна рота почётного караула салютовала тремя залпами холостыми патронами.

Реклама



Возложение цветов духовой оркестр сопровождал мелодией Яна Френкеля, поэт Расул Гамзатов посвятил песню «Журавли» солдатам, павшим на войне.

Отпевание состоялось прямо на кладбище.

Авторство мемориала, который установят на месте захоронения гидронавтов, пока находится в стадии обсуждения. Не исключено, что монумент попросят спроектировать создателя памятника погибшим на подлодке «Курск», архитектора Геннадия Пайчева.