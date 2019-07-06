Трансфер Сутормина в «Рубин» оформил селекционер «Оренбурга», который не имел на это права. Теперь игрок едет в «Зенит»

Нападающий Алексей Сутормин, неделю назад неожиданно перешедший в казанский «Рубин», все-таки станет игроком петербургского «Зенита».

Как пишет 6 июля «БИЗНЕС Online», это стало возможным благодаря тому, что трансфер 25-летнего игрока был оформлен с нарушениями.

Изначально игрок вёл переговоры с «Зенитом», но стороны никак не могли договориться по зарплате: петербуржцы предлагали 500 тысяч евро в год, Сутормин хотел больше.

Тогда в дело вмешался «Рубин», чье предложение составляло 700 – 800 тыс. евро вместе с бонусами. Тем не менее, в «Зените» никто не ожидал подвоха, так как трансфер Сутормина обсуждался на уровне «Газпрома» – спонсора обоих клубов.

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В этой ситуации «Рубин», как казалось еще вчера, обыграл всех. Генеральный директор казанцев Рустем Сайманов находится в хороших отношениях с селекционером «Оренбурга» (клуб, за который Сутормин играл до последнего момента) Эдуардом Сафоновым, который с 2003 по 2005 год был спортивным директором «Рубина». Именно Сафонов оформил трансфер со стороны «Оренбурга» и поставил свою подпись под всеми необходимыми бумагами. Для руководства «Оренбурга» это стало неожиданностью.

На просьбу «Рубина» прислать в Казань трудовую книжку новичка «Оренбург» ответил отказом и заявил, что все документы по трансферу были подписаны сотрудником, не имевшим права подписи. Сам Сафонов к тому моменту уже уволился из клуба.

В итоге запутанная ситуация решалась на уровне высшего руководства: председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и президента Татарстана Рустама Минниханова.

Сам трансфер, скорее всего, будет оформлен из «Оренбурга»: игрок формально ещё не уволен из клуба, в то же время, как «Рубин» составил контракт с Суторминым, но не зарегистрировал его. Потому у «Зенита» остаётся возможность подписать игрока именно этим летом, не нарушив регламент, который запрещает заявлять футболиста за три разных клуба по ходу одного сезона.

Ожидается, что «Зенит» всё-таки повторит игроку те финансовые условия, которые ему дали в «Рубине».

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».