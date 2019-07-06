На каких автомобилях ездит чемпионский «Зенит»

Кому продал свою машину Паредес? Кто отдал жене автомобиль за 20 млн рублей, а сам пересел на тот, что «подешевле»? «Фонтанка» рассказывает и показывает, кто и на чем ездит в чемпионском «Зените».

Артем Дзюба//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Как известно, машина для футболиста не средство передвижения, а одновременно мечта и возможность показать свой статус. Даже дублеры, подписывая контракты с основной командой, первым делом меняют «тачку».

«Фонтанка», перед началом нового сезона, посмотрела, как работает этот процесс у игроков с лейблами «Газпром» и «чемпион». Вкусы у футболистов «Зенита» оказались не самые разнообразные. Игроки отдают предпочтение автомобилям Mercedes-Benz и Porsche. Хотя есть и почти эксклюзивные машины.

Олег Шатов предпочитает Mercedes-Benz. А дальше идут нюансы. Или это модель AMG GT 63 S (11 млн рублей) или AMG GT 53 4MATIC (7,5 млн рублей). Внешне они почти идентичны.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

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В числе поклонников Mercedes-Benz S 63 Ярослав Ракицкий, Артем Дзюба и даже генеральный директор Александр Медведев.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Также Mercedes-Benz S 63 у главного специалиста в тренерском штабе Сергея Семака по стандартам – Анатолия Тимощука (черный и красный ). Еще у победителя Лиги чемпионов сезона 2012/13 есть Porsche Panamera (6,7 млн рублей).

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Panamera выбрали также Александр Ерохин и Магомед Оздоев.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Игорь Смольников – очередной фанат Mercedes-Benz S 63, хотя в его гараже есть еще более люксовый Bentley почти в два раза дороже. Впрочем, этой машиной чаще пользуется жена Екатерина.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Спортивный директор Хавьер Рибальта использует Mercedes-Benz GLE (5 млн рублей).

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Узкий кружок любителей Porsche Cayenne (5 млн рублей) образовали Михаил Кержаков, Антон Заболотный и Александр Анюков.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Новенький Lamborghini Huracan Performante стоит минимум 16 млн рублей, но Себастьян Дриусси предпочел купить поддержанный вариант. Предыдущим хозяином был Леандро Паредес. Везти машину в Париж (Паредес перешел зимой 2019 в ПСЖ) было накладно, а Дриусси давно мечтал именно о Lamborghini. Как говорится, аргентинские звезды сошлись.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

На счету 20-летнего Леона Мусаева всего 5 официальных матчей за «Зенит», но уже есть BMW X5 (4,8 млн рублей), как и у трехкратного чемпиона России, обладателя Кубка УЕФА Юрия Жиркова.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Эмануэль Маммана является обладателем эксклюзивной Ferrari 458 Italia (12 млн рублей).

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Самый скромный автомобиль оказался у Луки Джорджевича – Nissan X-Trail всего-то за 1,6 млн рублей. Впрочем, он пока в Петербурге на клубной машине, а не личной.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Над материалом работали Михаил Огнев, Артем Кузьмин, Юлия Яковлева

"Фонтанка.ру"