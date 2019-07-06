В уральском полпредстве назвали «предателем» подозреваемого в госизмене Воробьева

«Предателем» назвали в аппарате полпреда президента в Уральском федеральном округе арестованного накануне помощника Николая Цуканова. По словам чиновников, в первый рабочий день после выходных относительно Александра Воробьева будет принято кадровое решение.

Заместитель уральского полпреда Борис Кириллов дал комментарий относительно громкого задержания коллеги информагентству URA.RU.

«Аппарат полпреда и полпред работают по графику, у нас ничего не изменилось. Конечно, очень печально, что так произошло. К сожалению, люди иногда просто являются предателями. Это я говорю про Воробьева», — заявил чиновник 6 июля.

По словам Кириллова, 8 июля полпред Николай Цуканов проведет оперативное совещание и примет кадровое решение, которое оформит нормативным актом.

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Напомним, 5 июля на закрытом заседании Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева на два месяца. Его подозревают в государственной измене. Чиновнику грозит до 20 лет колонии.

СМИ сообщали о том, что при обыске у фигуранта якобы нашли польский паспорт и записывающую аппаратуру. Источники URA.RU среди уральских силовиков утверждают, что задержание это стало для них сюрпризом: они не были посвящены в тему и никак не участвовали в разработке Воробьева.

Как ранее писала «Фонтанка», 39-летний Воробьев несколько лет работал с Цукановым, считался близким к нему человеком. Некоторое время назад чиновник защитил диссертацию по уголовному праву, посвященную борьбе с коррупцией.