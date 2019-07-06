Смольный нашел место для рождественской ярмарки. Ее проведут на Манежной площади

Правительство Петербурга планирует проведение рождественской ярмарки 2019-2020 года на Манежной площади и прилегающих улицах, сообщили «Фонтанке» в пресс-службе вице-губернатора Евгения Елина .

«Каких точно [улицах], будет понятно после согласования с профильными комитетами», – уточнили в аппарате 6 июля.

Чтобы провести такую ярмарку, Смольный подготовил изменения в правила размещения нестационарной торговли. Как следует из опубликованного 5 июля проекта постановления, ярмарки выходного дня и региональные ярмарки будут добавлены в список исключений, позволяющий размещать их в границах красных линий основных транспортных магистралей.

«Сделано исключение, чтобы провести ярмарку в историческом центре», – сказали в пресс-службе Евгения Елина.

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О том, что городские власти намерены сменить место проведения Рождественской ярмарки, до этого много лет проходившей на Пионерской площади, стало известно в начале июня. Тогда чиновники рассматривали также площадь Островского и Конюшенную площадь.