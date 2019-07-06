Здание прокуратуры Петербурга по периметру залили газом. Центр «Э» ищет человека в костюме и белой рубашке

На полчаса оторваться от прокурорских дел пришлось сотрудникам петербургского надзора накануне утром. Со всех сторон здание на Почтамтской улице окутало неизвестным газом.

По данным «Фонтанки», к утру 6 июля оперативники центра «Э» ориентированы на поиск 28-летнего уроженца Московской области. Как считает полиция, он может быть причастен к затрудненному дыханию сотрудников городской прокуратуры. В 08.46 пятого июля человек в чёрном костюме и белой рубашке, с зонтом и белым же пакетом в руках, обошёл вокруг здание на Почтамтской, 2/9, и распылил неизвестный газ. Рассеивался он примерно полчаса, вероятно, попадая в открытые окна.

Какого-то либо притяжения к Петербургу житель Московской области Артур Астапчук не имеет. Согласно открытым данным, юрист по образованию, он в прошлом году пытался стать муниципальным депутатом от ЛДПР в Москве, но ему отказали в регистрации в качестве кандидата. Подобное же было и в 2017 году.