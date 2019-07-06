Наводнение в Иркутской области идет на спад, но в больницах - более 400 человек

Более 400 жителей Иркутской области оказались в больницах после наводнения. В списке погибших на утро 6 июля – 22 человека. Судьба еще 13 остается неизвестной.

Такие данные привел замглавы МЧС Павел Барышев на правительственном совещании.

«К сожалению, погибли 22 человека, госпитализированы 410 человек, 2165 пострадавшим оказана медицинская помощь. К сожалению, остается неизвестной судьба 13 человек», – приводит слова Барышева РИА Новости.

По оценке вице-премьера РФ Виталия Мутко, ремонт разрушенных паводком в регионе объектов и строительство новых потребует порядка 28 млрд рублей.

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«По оценке, на строительство и капитальный ремонт объектов предварительно потребуется 28 млрд рублей», – цитирует Мутко ТАСС.

По его словам, восстановление социальной инфраструктуры потребует еще около 8,5 млрд рублей. Кроме того, нужно восстановить 3,5 тыс. домостроений жилого фонда.

Уровень воды в реках Иркутской области снижается, тем не менее, в регионе еще действует режим ЧС федерального масштаба.