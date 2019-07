Ведущая во время эфира спряталась под стол. В Калифорнии - сильнейшее за 20 лет землетрясение

Самое сильное за последние 20 лет землетрясение произошло в ночь на 6 июля в Калифорнии.

По данным Reuters, американский штат «тряхнуло» силой 7,1. Очаг землетрясения находился в 17 километрах от города Риджкрест и в 202 километрах от Лос-Анджелеса. Подземный толчок вызвал еще около 1,4 тысячи афтершоков. В самом Лос-Анджелесе тряслись здания, колебания земли ощущали жители Лас-Вегаса и Мексики.

Стихийное бедствие застало ведущих одного из местных телеканалов в прямом эфире. Испуганная ведущая полезла под стол, чтобы найти безопасное место:

Есть в соцсетях и кадры того, как бассейн стал похож на море:

Подземные толчки вызвали пожары:

Major damage is expected here in Ridgecrest, California after the earthquake. Huge fire at a mobile home park captured by WCK’s @cheftkilcoyne — Our team is safe and we will be working to support evacuees. pic.twitter.com/djSogOLyxA — World Central Kitchen (@WCKitchen) July 6, 2019

В калифорнийском «Диснейленде» посетители застряли на аттракционах:

WATCH: Rides at Disneyland were stopped and evacuated when the powerful earthquake hit Southern California; no reports of damage at the park pic.twitter.com/VpZyxpghiw — BNO News (@BNONews) July 6, 2019

Также была остановлена игра Национальной баскетбольной лиги.

Late night Summer League games were postponed by the NBA after a 6.9 magnitude earthquake hit Southern California. pic.twitter.com/OsBPEKQTDu — NBA on TNT (@NBAonTNT) July 6, 2019

На данный момент есть информация об одном пострадавшем в результате землетрясения.