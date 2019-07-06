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Происшествия
06.07.2019 10:17
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Уходя от «кормы» троллейбуса, водитель протаранил дорожное ограждение в Ульянке

Движение троллейбусов по проспекту Ветеранов в сторону метро осложнено из-за ДТП утром 6 июля. 

По информации читателей, авария произошла около половины десятого утра. У дома №110 по проспекту Ветеранов водитель легкового автомобиля «догнал» идущий в попутном направлении троллейбус №20. Уходя от столкновения с «кормой» электротранспорта, машина врезалась в дорожное ограждение. 

Фото: Читатель "Фонтанки" Анатолий

По предварительным данным, никто не пострадал, но троллейбус дальше ехать не смог. 

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Очевидцы недоумевают: как можно было врезаться в троллейбус на пустой в субботу утром дороге. И радуются, что все произошло не на остановке общественного транспорта, до которой оставалось несколько метров. 

 

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