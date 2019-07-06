Жадность закрыла глаза. Перевернувшийся у Джубги прогулочный катер был перегружен в четыре раза

Перевернувшийся в Черном море катер был перегружен в 4 раза. Это оказалось критичным для судна. Также пять лет назад истек срок его эксплуатации, сообщил 6 июля руководитель компании-изготовителя и разработчик проекта Дмитрий Сребный.

«Судно было построено в 2008 году, по проекту вместимость составляла 12 человек, включая членов экипажа, гарантия на него была шесть лет, после шести лет должна была производиться его утилизация», – заявил ТАССу Сребный.

По его словам, у катера уже не первый владелец. За эти годы на водном транспорте был сделан ремонт, после которого исчезли водонепроницаемые переборки и появилась вторая палуба.

«На судно длиной 10,7 м и шириной 3,7 м можно взять максимум 20 человек, но перегруз в четыре раза – более 40 человек на борту – это критично, перебор», – добавил разработчик.

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По его мнению, жадность владельцев закрыла им глаза на судоходные качества борта.

Напомним, прогулочный катер перевернулся около Джубги (Краснодарский край) вечером 5 июля. На борту было 43 человека. Погибли два человека - жители Мордовии и Белгородской области. Возбуждено уголовное дело, владелец и капитан судна задержаны.