Мальчику-бабочке нужна дорогая операция

У 14-летнего Максима буллезный эпидермолиз. Таких, как он, называют детьми-бабочками. Максиму нужна операция по разделению пальцев на левой руке. На правой подобную процедуру провели год назад и успешно – были восстановлены практически все функции руки. Но для Максима лечение платное.

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Максим Калиничев, 14 лет.

Буллезный эпидермолиз.

Требуется операция. Не хватает 177 955 руб.

«Таких детей, как наш Максимка, называют «бабочками». Кожа у сына настолько тонкая и чувствительная, что от любого прикосновения на теле возникают раны. Особенно у Максима пострадали руки – кожа с пальцев слезала лоскутами. Постепенно из-за болезни пальцы срослись и перестали разгибаться. Сыну стало сложно держать в руках столовые приборы, да и писать на уроках в школе удавалось с большим трудом.

В прошлом году в петербургской больнице Максиму сделали операцию на правой кисти – разделили и разогнули пальчики. Оплатить ее помогли читатели Русфонда, огромное спасибо! Дома Максим регулярно делал гимнастику для пальцев, в итоге функции правой руки почти восстановлены. Сын стал самостоятельно застегивать пуговицы, держать ложку, хорошо писать.

Теперь необходимо провести аналогичную операцию на левой руке. И я вновь вынуждена обратиться к вам за помощью. Лечение в петербургской больнице для нас платное, так как мы прописаны в другом регионе, а у нас нет возможности собрать нужную сумму – мы с мужем простые рабочие. Осенью Максим пойдет в девятый класс, он увлекается информатикой, мечтает учиться на программиста. Пожалуйста, помогите нашему сыну!» Ольга Ереклинцева, г. Магнитогорск, Челябинская область.

Заведующая ожоговым отделением Детской городской больницы №1 Марина Бразоль (Санкт-Петербург):

«Максим страдает от врожденного буллезного эпидермолиза, у мальчика образовались сгибательные контрактуры (ограничение подвижности суставов) пальцев рук. В прошлом году в нашей больнице Максима успешно прооперировали – разделили пальцы правой руки. Сейчас требуется операция на левой кисти – комбинированная кожная пластика».

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Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект «Русфонд на Первом», с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".