В «Альфе» жить и не тужить. Чем грезили арестованные за банковский налет спецназовцы ФСБ

«Фонтанке» стали известны личности бойцов Центра спецназначения ФСБ из дела о разбойном нападении. Половину «налетной» группы представляют считающиеся элитными подразделения «Альфа» и «Вымпел».

Как сообщили «Фонтанке» в Московском гарнизонном военном суде, основные заседания по избранию мер пресечения сотрудникам ФСБ прошли 4 июля. Всего за два дня от 1-го военного следственного отдела ГВСУ СКР поступили девять ходатайств.

Под домашний арест отправлен 28-летний сотрудник управления «В» («Вымпел») Дмитрий Капышкин. Из его соцсетей следует, что с ФСБ он связал жизнь сразу после школы. Родился в городе Донецк Ростовской области, окончил профильный вуз, активно занимается силовыми видами спорта. Живет Капушкин на территории Центра спецназначения ФСБ в Балашихе, на Трубецкой улице — территория известна также как «объект «Спутник». Эту воинскую часть возглавляет Герой России генерал-полковник Александр Тихонов.

В прошлом году приобрел шестилетнюю «Тойоту Ленд Крузер» за 1,9 млн рублей. Ранее сослуживцы могли видеть его за рулем Mercedes GLK.

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В «Спутнике» зарегистрирован 31-летний Хетаг Маргиев, которого причисляют к бойцам подразделения «Альфа». Он родом из села Михайловское республики Алания. Последний раз Маргиев выходил в соцсеть 2 июля в 2 часа 20 минут. Его основные увлечения — православие и единоборства. На фотографиях его редко встретишь в одежде с национальной символикой. Маргиев тоже отправлен под домашний арест.

скриншот страницы в социальных сетях

Еще один представитель «Альфы» Роман Оболенский справил 28-летие за несколько дней до задержания. В столицу приехал из города Заволжье Нижегородской области. Видимо, очень любит скорость и не терпит расплату. За пару лет, если верить базе судебных приставов, он накопил 49 штрафов и исполнительских сборов на общую сумму 73 тысячи 500 рублей. В распоряжении Оболенского есть, точнее, был, Mercedes E300 с говорящим номером К...УМ, приобретенный за 1,7 млн рублей. Бойца отправили в СИЗО.

скриншот страницы сайта/avto-nomer.ru

Информацию о третьем сотруднике «Альфы» по фамилии Урусов «Фонтанке» узнать пока не удалось. Ему тоже вменяют разбой организованной группой в особо крупном размере. Урусов заключен под стражу.

Кроме перечисленных спецназовцев «Альфы» и «Вымпела», по делу проходят еще пять человек. Среди них — майор управления «К» ФСБ Александр Карелин. По информации РБК, задержали его рядом с работой, точнее — у бюста Феликсу Дзержинскому. Майор приходится внуком генералу госбезопасности и преподавателю Академиии ФСБ. Издание написало, что Карелину избрали меру пресечения в виде домашнего ареста. Но, как указано на сайте Московского гарнизонного военного суда, судья Алексей Ильин вынес 4 июля постановление о заключении Карелина под стражу.

Арестован также Дмитрий Чиквин. Он считается непосредственным соисполнителем налета на банк «Металлург», откуда сотрудники ФСБ, по версии следствия, забрали 136 млн рублей.

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Фамилии еще трех фигурантов уголовного дела — Варчук, Власов и Жаров. Власов уже обжаловал принятое 4 июля решение отправить его в СИЗО. Арестованному Варчуку предъявлено обвинение. Жаров тоже арестован. Их должности и роли пока неизвестны.

По версии следствия, сотрудники ФСБ похитили деньги из банка под видом обыска. Они проверяются на причастность к другим эпизодам. «Росбалт» со ссылкой на источники сообщает, что присмотреться к спецназовцам «Альфы» и «Вымпела» вынудила систематическая недостача изъятых денег при обысках с их участием. По одной из версий, чекисты вынимали металлические пластины из бронежилетов, набивали их купюрами и незаметно выносили из квартир и офисов.