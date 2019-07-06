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06.07.2019 00:29
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Возле «Балтийской жемчужины» прибрались. Тухлой курицей больше не пахнет

Коммунальщики отреагировали на отчаянные просьбы жителей Красносельского района Петербурга и после публикаци «Фонтанки» очистили парк от горы протухшей птицы. 

О том, что в лесополосе вдоль улицы Адмирала Черокова больше не пахнет тухлятиной, местные жители сообщили 5 июля в паблике ЖК «Балтийская жемчужина». По их словам, коммунальщики приехали в парк к вечеру и уже в восемь часов от горы протухшего мяса не осталось и следа. 

Как ранее писала «Фонтанка», на зловоние соседи обратили внимание ещё в середине этой недели, вскоре нашёлся и источник. Неизвестный выбросил в лесу испорченное мясо, по округе его быстро начали растаскивать вороны. В городском управлении ветеринарии нашему изданию сообщили, что их сотрудники выехали на место в профилактических целях. Убирать гору должны были коммунальщики из районной администрации. 

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Накануне пахло и с другой стороны парка, на перекрестке с проспектом Героев. Там вылили химию с запахом аммиака, она выжгла четыре участка травы. Из леса экологи вывезли 20 кг пахучего мусора. Превышения загрязняющих веществ МЧС и смольнинские комитеты не нашли. 

Разливом заинтересовались в ГУ МВД, где петербургский случай могут связать с поражением береговой зоны озера Сиркиярви. Траву выжгло в начале недели, пробы экологи брали в костюмах химзащиты, с 1 июля там круглосуточно дежурит полиция. Лабораторные исследования показали, что на землю вылили вещества, содержащие бром и дихлорметан. Последний используют для производства наркотиков. 

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