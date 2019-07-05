Арестованный по делу о госизмене помощник полпреда Путина изучал методы борьбы с коррупцией в университете имени Канта

Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьев защитил диссертацию по уголовному праву, посвященную борьбе с коррупцией. Об этом 5 июля пишет «Росбалт».

Издание обнаружило информацию на сайте Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.

«Название диссертации: Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления. Соискатель: Воробьев Александр Владимирович. Соискание ученой степени: Кандидат юридических наук», — цитирует «Росбалт» карточку.

Научным руководителем помощника полпреда был заслуженный юрист РФ Александр Куликов. В своей работе Воробьев ссылается на Путина и огорчается, что справится с коррупцией, несмотря на все указания президента, пока не удается. «Несмотря на принимаемые усилия, коррупционная преступность характеризуется высокими показателями», — пишет Воробьев.

Напомним, ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева на два месяца.