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Арестованный по делу о госизмене помощник полпреда Путина изучал методы борьбы с коррупцией в университете имени Канта
Арестованный по подозрению в госизмене помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Николая Цуканова Александр Воробьев защитил диссертацию по уголовному праву, посвященную борьбе с коррупцией. Об этом 5 июля пишет «Росбалт».
Издание обнаружило информацию на сайте Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта.
«Название диссертации: Уголовно-правовые меры борьбы с преступлениями коррупционной направленности против интересов службы в органах местного самоуправления. Соискатель: Воробьев Александр Владимирович. Соискание ученой степени: Кандидат юридических наук», — цитирует «Росбалт» карточку.
Научным руководителем помощника полпреда был заслуженный юрист РФ Александр Куликов. В своей работе Воробьев ссылается на Путина и огорчается, что справится с коррупцией, несмотря на все указания президента, пока не удается. «Несмотря на принимаемые усилия, коррупционная преступность характеризуется высокими показателями», — пишет Воробьев.
Напомним, ранее сегодня Лефортовский суд Москвы арестовал Александра Воробьева на два месяца.
Справка:
5 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о возбуждении в отношении гражданина РФ Александра Воробьева уголовного дела по статье о госизмене. Санкция статьи предусматривает до 20 лет заключения. Позже стало известно, что Воробьев – помощник полпреда президента в УФО Николая Цуканова.
39-летний помощник полпреда окончил Московский психолого-социальный институт, после чего поработал на разных должностях в органах власти в Калининградской области, Карелии и Уральском федеральном округе. С января 2018 года он числился руководителем аппарата помощника президента Российской Федерации в УФО Николая Цуканова, переехавшего на Урал после аналогичного поста в Северо-Западном федеральном округе. Воробьева в Екатеринбург в июле 2018-го переводили распоряжением руководителя администрации президента Антона Вайно.
В прошлом году чиновник, оказавшийся под следствием по делу о госизмене, получил благодарность и благодарственное письмо от Владимира Путина. В прессе Воробьева называют личным юристом Цуканова, очень близким к нему человеком.