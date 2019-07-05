Колтушское шоссе перекрыли дольщики бывшего вице-губернатора Ленобласти. Власти подозревают в организации протестов экс-чиновника

Около тридцати дольщиков ЖК «Радужный» компании «ГлавСтройКомплекс» (принадлежит бывшему вице-губернатору Ленобласти по строительству Николаю Пасяде) перекрыли Колтушское шоссе у пересечения с Крымской улицей. Видео «перекрытия» публикуют вечером 5 июля в соцсетях.

Как пишет издание 47news, недоступным для автомобилистов шоссе было недолго — всего около пяти минут. Всего же акция продилась около часа. Дольщики вышли с плакатами «Хватит держать нас в заложниках», «Проблемы дольщиков – проблемы государства». Ни обещали продолжить протесты в ежедневном режиме. По их словам, власти не обращают внимания на проблему, сроки ввода домов постоянно переносятся. Кроме того, застройщику пока не выдают акт технологического присоединения к воде.

Глава администрации Всеволожского района Андрей Низовский заявил 47news, что документа по воде пока действительно не хватает, однако власти не отказывали в его выдаче. Вице-губернатор по строительству Михаил Москвин также подчеркнул, что проблемой занимаются: инвестор, который достраивает за Пасядой дома (депутат Дмитрий Альхов) на днях передал правительству детский сад.

Оба чиновника выразили мнение, что организатором акции протеста может быть бывший вице-губернатор по строительству Ленобласти Николай Пасяда.