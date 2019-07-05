«Без протезов она была лишена возможности убежать». В Забайкалье женщина-инвалид, защищавшая ребенка от пьяного мужа, получила полтора года

Жительница Забайкальского края с протезами ног, которая убила пьяного мужа, защищая себя и ребенка от побоев, признана виновной в превышении пределов необходимой обороны. На решение Карымского районного суда 5 июля обратило внимание «Радио Свобода».

Суд рассматривал апелляцию на решение суда первой инстанции, который приговорил женщину к 8 годам колонии. В итоге наказание смягчили до полутора лет лишения свободы. У подсудимой — инвалидность второй группы, она передвигалась при помощи протезов ног. Как установило следствие, она регулярно подвергалась насилию со стороны мужа. 7 января 2019 года супруг, «находясь в состоянии алкогольного опьянения, в течение дня вел себя агрессивно, оскорблял и унижал К., причинил побои ей и их ребенку», – говорится в сообщении суда. Женщина дважды вызывала полицию, однако это, очевидно, никак не помогло. Нападения продолжились, «без протезов К. была лишена возможности убежать», – уточнили в следствии. Она нанесла два удара ножом, однако и это мужа не остановило: «Она продолжила наносить удары... пока не наступила смерть потерпевшего».

«Являясь инвалидом, К. была лишена возможности уклониться от нападения. Действия К. были обусловлены защитой», – уточнили в суде. И сделали неожиданный вывод: «Указанное свидетельствовало о том, что К. превысила пределы необходимой обороны». Приговор вступил в законную силу.