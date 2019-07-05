Жеребёнок сбит на Выборгском шоссе. Местные жители это предсказывали

На Выборгском шоссе в Парголово вечером 5 июля под машину попал жеребёнок. Весь июнь местные жители в соцсетях просили забрать лошадей, гуляющих по дороге без надзора.

«Пожарная помогала ловить лошадь и её малыша. Оба живы, – сообщают в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». – Хозяева лошадей, видимо, не знают, что надо привязывать животных». «Сами животные понеслись от «Ленты» через Выборгское. У жеребёнка сломана нога. Машина сбившая разбита, стоит на шоссе», – пишут в группе «Наше Парголово». В комментариях уточняют, что из-за животных перекрывали движение по трассе, и сбивший жеребёнка водитель участвовал в операции по его спасению.

«Лошадь убежала, а жеребёнка еле живого поймали и привязали к дереву. Выглядит он очень плохо, – рассказывают в соседнем паблике, «Парголово». – Потом появилась сама хозяйка. На прямые вопросы никаких ответов у неё нет. Ей все равно на животных».

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В местных группах в июне регулярно появлялись посты о безнадзорных животных. «Заберите лошадей с Выборгского, пока не задавили! Смотреть за ними надо», – просили местные жители. И ещё: «Опять лошадь с жеребенком гуляют одни по Выборгcкому шоссе. Это же ненормально».