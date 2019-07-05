«Мосье Дубровский» уплыл в Ладогу. Напоследок ему показали Крошика и сделали укол

Сезон реабилитации ластоногих завершился в Петербурге выпуском на свободу ладожской нерпы, которую прозвали Дубровским. Он задумывал остаться, но вовремя опомнился.

Как рассказывают в «Фонде друзей балтийской нерпы», последняя спасенная весной 2019 года нерпа покинула свой временный приют днем 5 июля, «Мосье Дубровского» выпустили в Ладожское озеро. Ластоногий, рассказывают зоозащитники, почти привык к зоозащитникам и даже «подумывал о том, чтобы прилипнуть к человеческим ручкам». Однако напоследок вместо ласки он получил внутримышечный укол витаминов, «одумался и решил с человеком больше не дружить».

«Перед отправкой в Ладогу мы показали Дубровскому Крошика и объяснили ему, что его ждёт, если он всё-таки вздумает вернуться. Крошик же, как мы знаем, считает себя человеком. Поэтому на Дубровского он посмотрел лишь на мгновение, как на забавную букашку, и уплыл по своим крошиковским делам», – рассказывают в Фонде.

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За несколько дней до отправки Дубровский раздулся — нерпа ловила насекомых и была укушена осой. Подобным занимается и Крошик, однако «очеловеченный» зверь уже научился разбираться в том, кого лучше не трогать и охотится, причем успешно, на птиц — остатки пернатых периодически плавают вокруг него в бассейне.

Еще двух ластоногих выпустили на свободу 25 июня. На данный момент в Центре не осталось нерп и тюленей. Кроме Крошика.