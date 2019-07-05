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Происшествия
05.07.2019 22:24
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Капитан катера, перевернувшегося в Черном море, скрылся. Возбуждено уголовное дело

Капитан прогулочного катера, который перевернулся в Черном море в районе поселка Джубга, скрылся с места происшествия. Об этом 5 июля вечером пишет «Интерфакс» со ссылкой на главу администрации Туапсинского района Краснодарского края Анатолия Русина.

Как сообщалось ранее, владелец судна уже задержан. Радио «Говорит Москва» уточняет, что по факту происшествия возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В Южном следственном управлении на транспорте СК РФ подтвердили гибель двух человек в результате происшествия. 

Напомним, прогулочный катер перевернулся в ста метрах от берега около шести часов вечера. По предварительной информации, в воде оказались 43 человека, 37 из них на берег доставили спасатели, еще шестерых подобрали частные суда. Двух человек спасти не удалось. По некоторым данным, прогулочный катер был перегружен.

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