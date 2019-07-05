Дети в лагере «Восход» под Петербургом заразились сальмонеллезом после обеда из курицы. Поставщик кормит городские детские сады

Бактерии сальмонеллы, которые заразили 13 детей в лагере «Восход» в Лужском районе Ленобласти, сотрудники Роспотребнадзора нашли в сырой курице. Детям ее привезла петербургская «Компания Балтфуд».

С поставщиком 5 июля связались журналисты 47News. Гендиректор «Компании Балтфуд» Владислав Головатый рассказал изданию, что образцы курицы, которая еще хранится у них на складах, отправлены в лабораторию. Он заверил, что условия хранения «соблюдаются неукоснительно», периодически сотрудники «Балтфуда» сами проверяют поставляемые им продукты. В данном случае речь идет о замороженной курице, назвать производителя он отказался.

По данным «Спарк», в 2017 году компания заработала около 16 млн рублей при миллиардном обороте. «Балтфуд» поставляет продукты в детские сады Петербурга, школы, больницы и другие бюджетные учреждения.

В самом лагере журналистам рассказали, что персонал и воспитанники «Восхода» больше на здоровье не жалуются, детей проверяют дважды в день. Кухня и другие помещения были обработаны.

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Всего, как сообщалось ранее, заболели 13 детей, пятеро из них были госпитализированы. Их жизни ничего не угрожает.

К лагерю остаются претензии у областного Роспотребнадзора. О вспышке инфекции администрация учреждения должна была сообщить не позднее чем через сутки, однако известно о заболевших детях стало только 5 июля после массовых писем в редакцию 47News и «Фонтанки». В руководстве «Восхода» уверяют, что доложили куда положено в нужный срок. Лагерь подчиняется СПб ГБУ ЦОО «Молодежный» городского комитета по образованию.