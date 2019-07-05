Пассажирский автобус попал в ДТП у финской границы. Второй участник, как говорят очевидцы, – спецтехника

Серьёзное ДТП произошло вечером 5 июля на подъезде к российско-финляндской границе. Есть раненый.

Примерно в 17:30 рядом с пограничным постом «Брусничное», на мосту через реку Малиновка, столкнулись автобус и спецтехника, сообщает читатель «Фонтанки».

По данным 47news, в районе подъезда к Сайменскому каналу столкнулись грузовик «Вольво» и пассажирский автобус той же марки. По предварительной информации, автобус — туристический.

Пострадала 46-летняя пассажирка автобуса. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГИБДД по Выборгскому району Ленинградской области.