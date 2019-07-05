Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +16
$ 63.58р
71.66р
22:27 05.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.07.2019 21:57
Печать

Пассажирский автобус попал в ДТП у финской границы. Второй участник, как говорят очевидцы, – спецтехника

Серьёзное ДТП произошло вечером 5 июля на подъезде к российско-финляндской границе. Есть раненый.

Примерно в 17:30 рядом с пограничным постом «Брусничное», на мосту через реку Малиновка, столкнулись автобус и спецтехника, сообщает читатель «Фонтанки».

По данным 47news, в районе подъезда к Сайменскому каналу столкнулись грузовик «Вольво» и пассажирский автобус той же марки. По предварительной информации, автобус — туристический.

Пострадала 46-летняя пассажирка автобуса. Её госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.

На место ДТП выезжали сотрудники отдела ГИБДД по Выборгскому району Ленинградской области.

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор