Связанных с Пригожиным политтехнологов пытались освободить в Ливии по неформальным каналам. МИД России в известность не ставили

Арест в Ливии двух граждан России по подозрению во вмешательстве в выборы прошел мимо министерства иностранных дел, так как их работодатель предпочел вести неформальные переговоры об освобождении. Об этом «Фонтанке» заявил руководитель фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич.

По словам Малькевича, об аресте жителя Петербурга Максима Шугалея и его переводчика Самера Хасан али он узнал почти сразу, в мае 2019 года.

«В закрытом режиме вели переговоры с министерством внутренних дел Ливии. И то, что сейчас произошло (огласка. – прим. ред.), сделано сознательно, чтобы помешать завершению переговорного процесса, – сказал Малькевич. – Посольство России в Ливии мы не ставили в известность — речь шла о том, чтобы вопрос решить, а не устраивать вселенский крик с заламыванием рук. Мы же все знаем, что происходит в Ливии. Работа велась по неформальным каналам».

Трое россиян были отправлены в Ливию для социологического исследования, заявили в фонде защите национальных ценностей. По словам Малькевича, Максим Шугалей выполнял роль социолога-руководителя, переводчик — специалиста по гуманитарным вопросам, а третий — культуролога. Имя третьего Малькевич называть отказался, но отметил, что тот свободно покинул Ливию.

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По данным «Фонтанки», переводчиком является натурализованный иорданец Самер Хасан Али Суэйфан. Несколько лет назад он переехал в Люберцы, женился на гражданке России и получил российское гражданство. Суэйфан упоминается в списке студентов РУДН и присяжных заседателей Люберецкого горсуда. Ему 36 лет.

По информации нашего издания, Шугалей и Суэйфан отправились из Москвы в командировку 14 марта 2019 года. В Ливию они добирались через Стамбул. Такой же путь избрал еще один политтехнолог из команды Шугалея — 40-летний Александр Прокофьев.

Последний раз в социальной сети «ВКонтакте» Суэйфан отмечался 21 апреля. Шугалей — в ночь на 17 мая. Прокофьев активность в соцсетях проявлял и сегодня.

Фонд защиты национальных ценностей создан за десять дней до предполагаемой отправки группы Шугалея в Ливию — 4 марта 2019 года, следует из СПАРК. Организация, несмотря на название, ориентируется на Африку. По словам Малькевича, с момента создания фонда он провел круглые столы по проблемам ЮАР и Судана, ливийская тема будет обсуждаться в августе.

Максим Шугалей известен участием во многих предвыборных кампаниях в России. Он и Прокофьев летали в прошлом году на Мадагаскар якобы для работы на президентских выборах. Участие российских специалистов в политических кампаниях связывают с африканскими бизнес-интересами петербургского предпринимателя Евгения Пригожина.

44-летний Александр Малькевич — главный редактор издания USA Really — американского подразделения РИА «ФАН». В декабре 2018 года допрашивался сотрудниками ФБР по делу о вмешательстве в выборы в США, впоследствии попал в санкционный список.

Малькевич родился в Ленинграде, работал журналистом, в 2002-2003 годах занимал пост зампреда комитета по печати Смольного. В 2007-м вернулся в журналистику, возглавлял телеканалы в Петербурге, Новгороде, Омске. В 2017 году вошел в состав Общественной палаты России. Считается, что работать в причисляемых к влиянию Евгения Пригожина структурах начал с 2018 года.