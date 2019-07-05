Тайна самолета из леса. Зачем среди сосен под Петербургом ржавеет советский транспортник

В нескольких километрах к северу от Петербурга в густой лес буквально врос гигант Ан-8. Полосы рядом не видно, а подобраться близко не дают высокий забор и старушки в форме.

«Фонтанка» восстановила историю загадочной крылатой машины. Исследователи гугл-карт не сегодня приметили в лесу по дороге в Песочный советский транспортник, а местные жители хвост со звездой за забором помнят с пеленок. Фотографы снимают с ним апокалиптические кадры с воздуха, музейщики из Левашово якобы хотят подарить ему новую жизнь. Мы нашли владельцев самолета и тех, кто смог объяснить, зачем он там.

«Аккуратно так припаркован», «в лесу заблудился?», «круто за добавкой слетали» – типичные комментарии к снимкам Ан-8, которые время от времени выкладывают в социальные сети фотоэнтузиасты. Впервые появляться в сети они начали больше 15 лет назад.

Фото: скриншот страницы сервиса Google.Maps

Некоторым счастливчикам, несмотря на охрану и забор, даже удалось пробраться внутрь и снять серийный номер – 9 34 06 04. Информацию по нему не удалось найти в базе Soviet Transport, где хранятся биографии советских и восточноевропейских пассажирских и транспортных самолетов. Но пользователи авиафорума выложили фото шильдика, из которого можно сделать вывод, что самолет был выпущен в 1959 году, и, вероятно, после службы в военно-транспортной авиации, оказался под Ленинградом к середине 1970-х.

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По воспоминаниям очевидцев, в районе Песочного, Сертолово и Левашово в то время находились полигоны нескольких учебок — стояло много сухопутной и авиационной техники, были вырыты глубокие окопы в полный профиль, стояли блиндажи. Когда-то тут находилась и школа младших авиационных специалистов, где учили обслуживать аэродромную технику. Сейчас полигон с Ан-8 находится в ведении Военной академии связи имени Буденного.

Фото: Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Выпускники ВАС пояснили «Фонтанке», что Ан-8 используется академией как макет для установки разных видов радиоантенн, а его салон – как учебное помещение для курсантов академии: там стояли столы и скамейки, лежала учебная литература. Те, кто пробирался внутрь, рассказывали, что находили пособия по гражданской обороне.

Заместитель начальника академии по военно-политической работе Александр Мишкин подтвердил, что самолет относится к ВАС, но за подробностями отправил к начальнику учебного заведения. Ответ на запрос к моменту публикации «Фонтанке» так и не поступил.

Один из участников форума «Окрестности Петербурга», который также близко познакомился с самолетом, пояснил, что заасфальтированный участок перед Ан-8, это не заросшая лесом взлетно-посадочная полоса, и не рулежка, как гадают в сети, а плац, узкий и довольно короткий. По его словам, транспортник, скорее всего, добрался до военного аэродрома Левашово и оттуда, не своим ходом, еще до появления деревьев, перебрался на полигон.

Охраняющие самолет старушки его происхождение комментировать не взялись, но заявили корреспонденту «Фонтанки», что к ним недавно приезжали с аэродрома Левашово и хотели забрать Ан-8. В сентябре прошлого года там открылся музей отдельного транспортного смешанного авиационного полка армии ВВС и противовоздушной обороны Западного военного округа. В пресс-службе ЗВО затруднились подтвердить эту информацию.

Илья Казаков,

«Фонтанка.ру»