Авто Недвижимость Работа Арт-парк Доктор Питер Афиша Plus
18+
Проекты
JPG / PNG / GIF, до 15 Мб

Я принимаю все условия Пользовательского соглашения

Яндекс.Погода

+15°C
/ Завтра: +16
$ 63.58р
71.66р
22:27 05.07.2019
Расширенный поиск

Происшествия
05.07.2019 21:32
Печать

Основателя МФО «Домашние деньги» Бернштама отправили в изолятор в последний момент. В СИЗО он будет ночевать 16 дней

Кузьминский районный суд Москвы отправил в изолятор основателя компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама 5 июля. Через 16 дней заканчивается срок предварительного следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере. 

Об аресте Бернштама сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу суда и адвоката изолированного бизнесмена. Его защитник, Вадим Богдан, заявил, что предприниматель не признает вину, решение суда об аресте будет обжаловано. Отправить его в изолятор больше, чем на 16 суток, судья не смог — через две с небольшим недели истекает срок предварительного расследования. 

Бернштаму вменяют мошенничество с деньгами вкладчиков в 2012 году, предъявляемую основателю «Домашних денег» сумму адвокат назвать не смог. 

С февраля 2019 года в микрофинансовой организации «Домашние деньги» началась процедура банкротства. Еще в 2017 году доходы МФО превышали 30 млрд рублей, осенью 2018 года компания была исключена из соответствующего реестра.  

Реклама

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор