Основателя МФО «Домашние деньги» Бернштама отправили в изолятор в последний момент. В СИЗО он будет ночевать 16 дней

Кузьминский районный суд Москвы отправил в изолятор основателя компании «Домашние деньги» Евгения Бернштама 5 июля. Через 16 дней заканчивается срок предварительного следствия по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

Об аресте Бернштама сообщает Forbes со ссылкой на пресс-службу суда и адвоката изолированного бизнесмена. Его защитник, Вадим Богдан, заявил, что предприниматель не признает вину, решение суда об аресте будет обжаловано. Отправить его в изолятор больше, чем на 16 суток, судья не смог — через две с небольшим недели истекает срок предварительного расследования.

Бернштаму вменяют мошенничество с деньгами вкладчиков в 2012 году, предъявляемую основателю «Домашних денег» сумму адвокат назвать не смог.

С февраля 2019 года в микрофинансовой организации «Домашние деньги» началась процедура банкротства. Еще в 2017 году доходы МФО превышали 30 млрд рублей, осенью 2018 года компания была исключена из соответствующего реестра.