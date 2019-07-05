Ремонт «Нарвы» и Северного полукольца за 1,6 млрд рублей ушел с аукциона без конкуренции

В двух аукционах УпрДор «Северо-Запад» приняла участие лишь компания «ВАД». Торги не состоялись, оба контракта общей стоимостью 1,6 млрд рублей на ремонт трассы «Нарва» и Северного полукольца, официально именуемого трасса А-120 «Магистральная», достались фирме без конкуренции. Информация об этом 5 июля появилась на сайте госзакупок.

Согласно документам, подрядчику предстоит выполнить текущий ремонт на отрезке с 177 км по 239 км Петербургского северного полукольца за 982,9 млн рублей. «Нарву» будут чинить на участке со 114 км по 148 км за 689,9 млн рублей.

Накануне компании «ВАД» достался контракт на расширение участка трассы «Скандинавия» протяженностью 34 км. Его стоимость – 14,5 млрд рублей. По данным СПАРК, лишь в 2019 году объем госзаказа у компании составил 33,6 млрд рублей. За весь 2018 год с «ВАД» было заключено 47 контрактов общей стоимостью 53,4 млрд рублей.