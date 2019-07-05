Возле Пулково откопали еще 26 снарядов времен ВОВ. Один из них особо опасен

На территории строящегося в Петербурге топливного терминала аэропорта Пулково рабочие продолжают «коллекционировать» опасные находки. За день 5 июля из земли достали два десятка мин и гранат.

Как сообщает региональное управление Росгвардии, снаряды нашли во время земляных работ, экскаваторщики поторопились закончить раскопки и удалиться. Взрывотехники ОМОН осмотрели находки и насчитали семнадцать 50-миллиметровых минометных мин, семь мин 82 калибра и ручную гранату РГ-42. Все они были проржавевшими, но нашелся и действительно опасный, 105-миллиметровый снаряд немецкого производства. Во время Великой Отечественной войны он упал на землю и не разорвался.

Находки до приезда военных охраняет транспортная полиция. Напомним, три дня назад «урожай» рабочих на этой же стройке был в разы больше — экскаваторщики и саперы вытащили из земли 155 снарядов.