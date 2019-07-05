Крыша петербургских кровель. Как устроен многомиллионный черный рынок экскурсий

Прогулки и свидания на крышах — не только романтика, но и серьезный бизнес. «Фонтанка» присмотрелась к изнанке этого мира и увидела войны с жильцами и теневые деньги.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

В открытых источниках корреспондент «Фонтанки» насчитал под сотню крыш, куда ходят или в недавнем прошлом еще ходили руферы. Они находятся в Центральном, Адмиралтейском, Петроградском и Василеостровском районах Петербурга. По скромным оценкам игроков рынка, экскурсии лишь на одну крышу могут приносить около 1 млн рублей в год.

Одним из наиболее популярных мест для посещения была и остается башня, которую прозвали «Крыша мира». Она находится в начале Гороховой улицы. Проход уже почти 4 года контролирует уроженец Комсомольска-на-Амуре Константин Бойко. Как утверждает сам Бойко, он официально, под контролем со стороны ТСЖ, договорился с жильцами о том, что будет присматривать за башней. С него — содержание места в чистоте и порядке, контроль за тем, чтобы в ходе проведения экскурсий был порядок, а с жильцов — непротивление его действиям. По его словам, до того, как он и его сотоварищи обустроили место, здесь бывали все подряд, при этом совершенно не думая над состоянием пространства. Бойко говорит, что в прошлом году даже заплатил порядка 60 тысяч рублей налогов.

По данным СПАРК, на него записано ООО «Блокадное небо», однако данных об отчетности пока никакой нет. Он также подтвердил, что в таком же режиме под его присмотром работает еще две крыши — у Адмиралтейской набережной и на улице Куйбышева. О том, сколько денег ему приносят экскурсии по крышам, говорить отказался, но заявил, что немного и это не основной вид его деятельности.

В то же время, по подсчетам «Фонтанки», в удачный день по его крышам может проходить до 5-7 групповых экскурсий. Ценник — от 500 рублей с человека. Количество человек в группе варьируется от 2 и до 10. По словам собеседника нашего издания, доходы с крыши на Гороховой могут доходить и до 30 тысяч в день. У крыши на Адмиралтейской набережной пропускная способность больше – сюда можно привести до 40 человек. Вход от 800 рублей, что конвертируется в 24 тысячи рублей с одной группы. Стоимость ночных экскурсий — 2500 рублей. Однако далеко не каждые сутки проходит столько людей. Свои корректировки вносят и погода, и туристические потоки.

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Нашлись и те, кто утверждает, что на Гороховой можно приобрести еду, алкоголь и даже кальян – еще один источник дохода. Бойко опроверг эту информацию, как и подсчеты «Фонтанки».

Праздник денег

Особенными днями у организаторов экскурсий на крыши являются «Алые паруса». В эти дни цена за проходку на кровли составляет от 8 до 12 тысяч рублей с человека. По данным «Фонтанки», в 2018 году на «Алые паруса» на крыше здания на Адмиралтейской набережной побывало порядка 200 человек. Если считать по минимальному ценнику, то это 1,6 млн рублей за ночь. И снова Бойко не подтвердил эти данные. По его словам, в этом году знакомые ему гиды так близко людей к празднику не подводили – все было перекрыто.

Стоит отметить, что далеко не каждая крыша вместит такое количество человек. Так, например, другой заметный игрок этого рынка – «Карлсон Тур» в 2019 году на «Алые паруса» предлагал 3 вида экскурсий по 1500, 4000 и 8000 рублей за билет. Если заполняемость была полной, то компания заработала 405 тысяч рублей.

Жительница одного из домов с видом на Неву рассказала «Фонтанке», что в день праздника «Алых парусов» к ней в квартиру постучался человек с надписью на майке «#крышконтроль» и предупредил, что ночью на крыше её дома будет 60 человек и охрана. На её возмущение он ответил, что конкуренты собираются привести 400 человек.

Игроки

В интернете по запросу «экскурсии по крышам Санкт-Петербурга» появляются два десятка сайтов. Среди них наши источники обратили внимание на InRoof и «Небанальный Петербург». Если верить сайту первого, то в компании работает 23 гида. За 5 лет было организовано 12 678 экскурсий. Стоимость — 790 рублей с одного человека. «Фонтанка» обратилась за комментарием к одному из представителей компании по имени Сева, но получила довольной грубый ответ: «Вы ошиблись, забудьте этот номер и никогда сюда больше не звоните».

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Что касается «Небанального Петербурга», то это один из немногих игроков, у которого есть юрлицо – ООО «Питер Гид». Фирма занимается не только прогулками на высоте, но и экскурсиями в принципе. По данным СПАРК, в 2017 году выручка компании составила 2,8 млн рублей, а чистая прибыль – 700 тысяч рублей. Директор компании Анна Тимофеева наотрез отказалась разговаривать.

Также собеседники «Фонтанки» вспомнили об Александр Осокине, чье имя хорошо знакомо жителям Гороховой, 33. Как рассказал «Фонтанке» один из них, Осокин водит экскурсии, но в отличие от остальных участников рынка, мира и согласия с жильцами он не достиг. Любая попытка заблокировать доступ на крыши неизменно кончается победой Осокина – замки спиливаются, а двери открываются. По словам местных, клиентов Осокин нередко находит в кальянной на одном из этажей парадной, которая к тому же отдельная причина для негодования жильцов. Многократные обращения в полицию по факту порчи общедомового имущества никакого результата не дали.

А что Смольный?

В последних числах мая врио губернатора Петербурга Александр Беглов поставил задачу разобраться с прогулками по крышам. Любопытно, что еще до требования градоначальника отдельные чиновники и сами проявляли инициативу в этом вопросе.

Так, по сведениям «Фонтанки», у компании InRoof начались небольшие проблемы с локациями как раз из-за неравнодушного высокопоставленного чиновника. Зимой сезона 2018/2019 он проходил мимо дома на набережной Фонтанки напротив цирка и увидел на кровле группу людей, в том числе и мам с детьми. Озабоченный их безопасностью он поднялся наверх и призвал всю группу немедленно слезть. В считанные минуты появился молодой человек, который вел себя как охранник, и осыпал госслужащего угрозами.

К лету эту крышу закрыли для посещения – сменили замки и поставили сигнализацию. Теперь экскурсий там нет. Как рассказали в жилищном комитете, всего в списке ведомства порядка 100 адресов, где будут применены такие же меры. Уже сейчас закрыт вход на 19 крыш. Совсем недавно в Петроградском районе заблокировали для руферов 9 кровель.

«Нелегальные экскурсии по крышам – это серьезная проблема. Они наносят ущерб общедомовому имуществу, доставляют неудобство гражданам и в принципе подвергают опасности человеческие жизни. На углу Невского и Садовой девушка упала с крыши после такой прогулки и осталась инвалидом. Мы определили перечень особо востребованных кровель и поставили задачу районным администрациям и управляющим компаниям закрыть доступ на крыши. Будут ставиться внутренние замки, которые сложнее спилить, а также охранная сигнализация», – рассказал председатель жилищного комитета Виктор Борщев.

По его словам, дедлайн решения вопроса — 15 сентября. К 1 октября в ведомстве надеются выступить с докладом, в ходе которого будет сообщено, что тема закрыта.

Стоит отметить, что на всем рынке экскурсий по крышам есть одна компания, к которой не возникает вообще никаких вопросов. Это ООО «Панорамик Руф», которая закрепилась на Лиговском проспекте, 65. Как рассказала директор фирмы Анастасия Красицкая, компания договорилась с жильцами и восстановила бывшую полуразрушенную башню местной противовоздушной обороны. По её словам, еще до захода первого посетителя совместно с промышленными альпинистами была разработана инструкция по безопасности. Также все свои действия фирма согласовала с полицией и МЧС.

В этом же ключе размышляет и Константин Бойко, который в беседе с корреспондентом «Фонтанки» высказал желание максимально легализовать свое дело. Он сообщил, что был на нескольких встречах с чиновниками, но дойти до конкретных договоренностей не удалось.

Михаил Грачев,

«Фонтанка.ру»