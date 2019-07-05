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Спорт
05.07.2019 21:17
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Полузащитник «Рубина» Сутормин переходит в «Зенит»

Полузащитник футбольного клуба «Рубин» Алексей Сутормин все-таки перейдёт в «Зенит». Как сообщает «Чемпионат.com», договорённость о переходе игрока была достигнута сторонами сегодня, 5 июля, в Казани.

Хавбек перешёл в «Рубин» в конце июня этого года из «Оренбурга». Стороны подписали соглашение о сотрудничестве сроком на четыре года.

Сутормин является воспитанником «Зенита». В минувшем сезоне 25-летний хавбек принял участие в 29 матчах Российской премьер-Лиги и записал на свой счёт 8 голов (2 — с пенальти) и 1 результативную передачу, а также получил 7 жёлтых карточек. Кроме того, в активе полузащитника 2 игры в Кубке России, где он стал автором 1 гола с пенальти и дважды был наказан «горчичником». Ранее он выступал за астраханский «Волгарь» и московский клуб «Строгино».

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