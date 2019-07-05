Полиция задержала владельца перевернувшегося в Черном море катера

Полиция Краснодарского края задержала владельца катера, который перевернулся неподалеку от поселка Джубга вечером 5 июля.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах. С задержанным беседуют следователи МВД.

Как сообщалось ранее, прогулочный катер перевернулся в ста метрах от берега около шести часов вечера. По предварительной информации, в воде оказались 43 человека, 37 из них на берег доставили спасатели, еще шестерых подобрали частные суда. Кубанские СМИ утверждают, что двух женщин спасти не удалось. Официально эта информация не подтверждается. По некоторым данным, прогулочный катер был перегружен.