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Происшествия
05.07.2019 21:21
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Со съезда с КАД упал кран. Переворот попал на видео

На съезде с внешнего кольца КАД в Петербурге, после Большого Обуховского (вантового) моста, вечером 5 июля опрокинулся автокран, снеся ограждение.

Со съезда с КАД упал кран. Переворот попал на видео

«Водитель жив, от помощи отказался. Вытекает солярка. Пока проезду не мешает», – пишет очевидец Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Да, висит... Хорошо, что жив, помяло нормально», – добавляет Натали.

Момент ДТП зафиксировал регистратор одного из участников группы. На записи видно, что большегруз на дуге заваливается на бок и делает боковой кувырок.

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