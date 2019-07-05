Со съезда с КАД упал кран. Переворот попал на видео

На съезде с внешнего кольца КАД в Петербурге, после Большого Обуховского (вантового) моста, вечером 5 июля опрокинулся автокран, снеся ограждение.

«Водитель жив, от помощи отказался. Вытекает солярка. Пока проезду не мешает», – пишет очевидец Владимир в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». «Да, висит... Хорошо, что жив, помяло нормально», – добавляет Натали.

Момент ДТП зафиксировал регистратор одного из участников группы. На записи видно, что большегруз на дуге заваливается на бок и делает боковой кувырок.