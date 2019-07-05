В выходные в Петербурге будет мокро и прохладно. Особенно ночью
На безоблачную погоду в выходные 6 и 7 июля петербуржцам рассчитывать не стоит. Синоптики обещают дожди и осеннюю прохладу.
По данным Северо-Западного УГМС, днем в субботу температура воздуха не поднимется выше 19 градусов тепла. Небо будет затянуто тучами, из которых периодически на головы петербуржцев может капать дождь. Отказаться придется и от ночных посиделок на свежем воздухе — местами в городе до +7.
Такие же низкие ночные температуры синоптики прогнозируют на 7 июля, прохлада дополнится туманом. Однако днем в воскресенье станет светлей — облака немного рассеются и периодически будет выглядывать солнце. Воздух прогреется до +21.
Чем скрасить безрадостный прогноз синоптиков, читайте в гиде «Фонтанки».
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